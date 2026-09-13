O pequeno-almoço e o almoço decidem tudo: porque é que saltar refeições leva à compulsão alimentar?

A vontade irresistível de comer logo antes de dormir costuma ser interpretada como falta de força de vontade, mas a causa pode estar no ritmo das refeições durante o dia. Quando há um déficit calórico e nutricional no café da manhã e no almoço, o organismo entra em um modo de compensação, resultando em fome descontrolada no período noturno.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breakfast_Platter.jpg by Sumitsurai Homens e mulheres devem tomar pequenos-almoços diferentes para perder peso

O controle da alimentação noturna começa logo cedo. Pular refeições principais cria um vazio energético que o cérebro tenta preencher rapidamente com alimentos hipercalóricos à noite. Para evitar esse ciclo, quem não consegue fazer refeições completas deve optar por lanches proteicos, como iogurte natural, queijos ou vegetais, que ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue.

"A fome noturna é frequentemente confundida com sede ou reação ao estresse, mas em 90% dos casos é um sinal de que você não atingiu a cota de calorias e proteínas durante o dia. O organismo cobrará essa conta no momento menos oportuno", explica o nutricionista Alexei Dorofeev.

Sobre a última refeição, a recomendação é que ocorra entre duas e três horas antes de deitar. Esse intervalo é necessário para que o sistema digestório processe os alimentos sem prejudicar a qualidade do sono. O menu deve priorizar itens de fácil digestão, como peixes, carnes brancas, queijos magros ou cereais. Alimentos pesados e frituras antes de dormir sobrecarregam o trato gastrointestinal e podem interferir no metabolismo lipídico a longo prazo.

Além do aspecto fisiológico, existe o fator emocional. Comer com pressa ou enquanto se assiste a séries e televisão pode bloquear os sinais de saciedade. Como o cérebro está distraído por estímulos externos, ele demora a registrar que o estômago está cheio.

"Quando a pessoa come em estado de ansiedade ou diante de uma tela, o controle consciente sobre a porção é desligado. O reflexo de saciedade demora de 15 a 20 minutos para atuar, e nesse intervalo é possível consumir o dobro da norma", alerta a psicóloga Nadezhda Osipova.

Para prolongar a sensação de saciedade, é indicado enriquecer a dieta com fibras e proteínas de qualidade. A inclusão de fibras no café da manhã ou almoço estabiliza o apetite ao longo do dia, evitando crises de fome.

"Proteínas e fibras são as melhores ferramentas para gerenciar o apetite. Elas demoram mais para ser digeridas, garantindo energia estável e reduzindo o desejo por doces ou gorduras à noite", afirma a médica generalista Elena Morozova.

Por que a vontade de comer "junk food" aumenta à noite?

No cenário de déficit calórico diurno, o cérebro busca as fontes de energia mais rápidas: açúcares e gorduras. Somado a isso, o cansaço mental do fim do dia reduz a capacidade de autocontrole.

O consumo de kefir antes de dormir é permitido?

Um copo de kefir desnatado cerca de 30 a 40 minutos antes de dormir é aceitável caso a fome impeça o sono. Contudo, o ideal permanece ser o jantar completo três horas antes do repouso para não sobrecarregar os rins e o pâncreas.

Pular o café da manhã é prejudicial mesmo sem fome?

Sim, pois a ausência dessa refeição frequentemente desencadeia a compulsão noturna. Nesses casos, recomenda-se iniciar o dia com um prato proteico leve para ativar o metabolismo e evitar a compensação tardia.

Como as fibras combatem a fome?

As fibras expandem no estômago, criando uma sensação mecânica de volume e saciedade. Além disso, elas retardam a absorção de açúcares, prevenindo picos de insulina que costumam disparar novos episódios de fome.