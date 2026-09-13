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Brincar com a Dor: Porque é que as enxaquecas infantis se disfarçam de caprichos

Saúde

Muitos acreditam que a enxaqueca é um problema exclusivo de adultos, geralmente associado ao estresse ou a questões hormonais. No entanto, crises neurológicas podem afetar inclusive bebês. A dificuldade reside no fato de que a criança não manifesta os sintomas da mesma forma que um adulto; a clássica dor pulsante em apenas um lado da cabeça é rara na pediatria.

dor de cabeça
Photo: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
dor de cabeça

Um ponto que gera confusão é a capacidade de compensação da criança. É comum que o pequeno relate dor, mas, instantes depois, volte a brincar com energia. Esse comportamento frequentemente é interpretado por pais e responsáveis como simulação ou busca por atenção, quando, na verdade, a criança tenta distrair-se do desconforto por meio da atividade física.

Existem também os chamados "equivalentes migranosos", situações em que não há a dor de cabeça típica, mas a doença se manifesta por reações fisiológicas ou comportamentais. Em crianças que ainda não conseguem verbalizar a dor, a enxaqueca pode se apresentar como:

  • Mudanças de comportamento: irritabilidade, recusa alimentar, aversão à luz forte ou a vontade súbita de retirar acessórios do cabelo, como elásticos e presilhas.
  • Alterações vestibulares: episódios de tontura, com a sensação de que o ambiente está girando, podendo ocorrer choro e nistagmo (tremores nos olhos).
  • Sinais físicos: vômitos cíclicos, cinetose (enjoo intenso em transportes) ou dores lombares acompanhadas de palidez.

Outra diferença relevante é a localização da dor: enquanto no adulto ela costuma ser unilateral, nas crianças a dor tende a ser difusa, atingindo a cabeça inteira.

Além da genética, a exposição a telas de smartphones e tablets atua como um gatilho. O cintilamento das luzes pode disparar crises que começam com desconforto ocular ou irritabilidade, antes mesmo da dor surgir. Para crianças sensíveis, a recomendação geral envolve a realização de pausas a cada 30 minutos de uso de dispositivos eletrônicos. Em certos casos, o uso de óculos com filtros específicos para bloquear espectros de luz desencadeadores pode ser indicado.

Esperar que a criança "cresça e supere" a condição pode ser arriscado, pois a enxaqueca não tratada tende a se tornar crônica. Isso pode resultar em um aumento na frequência das crises e gerar impactos psicológicos, como ansiedade, distúrbios do sono e prejuízo no desempenho escolar e social.

A distinção entre uma cefaleia tensional comum — que melhora com descanso após esforço físico ou uso de mochilas pesadas — e a enxaqueca é fundamental. Quando as queixas de dor ocorrem mais de quatro vezes por mês e não cedem com o repouso, é indispensável a avaliação de um profissional de saúde.

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Author`s name Petr Ermilin
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