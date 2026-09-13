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Queimadura com água fervente: quando o resfriamento incorreto agrava a lesão

Saúde

Acidentes com água fervente são comuns em ambientes domésticos, mas a gravidade da lesão depende diretamente da agilidade e da correção dos primeiros socorros. Erros cometidos nos primeiros minutos, muitas vezes baseados em mitos populares, podem transformar uma queimadura superficial em uma ferida profunda que exige intervenção cirúrgica.

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Primeiros socorros: o resfriamento correto

O objetivo imediato após o contato com água fervente é interromper a ação térmica nas camadas profundas da pele. A primeira medida deve ser remover roupas e acessórios da área afetada antes que o inchaço se torne acentuado. Se o tecido estiver grudado na pele, não tente removê-lo à força; procure ajuda médica imediata.

A área lesionada deve ser mantida sob água corrente fresca (entre 15 e 25 graus) por, no mínimo, 20 minutos. Caso não haja acesso a uma torneira, utilize panos limpos embebidos em água, trocando-os constantemente. É proibido o uso de gelo ou neve, pois o contraste térmico brusco causa espasmo vascular, prejudica a microcirculação e agrava a destruição dos tecidos.

Segundo o médico anestesista e reanimador Roman Belov, as células continuam a ser destruídas mesmo após a remoção da fonte de calor. O resfriamento prolongado interrompe esse processo, enquanto o gelo pode causar congelamento local, piorando o quadro.

Os riscos da medicina caseira e de substâncias gordurosas

Existe a crença comum de aplicar produtos da geladeira sobre a queimadura. No entanto, o uso de óleos, manteiga, nata, mel, clara de ovo, pasta de dente ou batata ralada é contraindicado. Substâncias gordurosas criam uma película que retém o calor dentro da pele e oferece um ambiente propício para a proliferação de bactérias.

A médica generalista Elena Morozova alerta que a aplicação de alimentos sobre a epiderme lesionada facilita a infecção da ferida. A camada de gordura bloqueia a dissipação do calor, fazendo com que a queimadura avance para camadas mais profundas.

Cuidados e tratamento da pele lesionada

Após o resfriamento de 20 minutos, a ferida deve ser desinfetada apenas com antissépticos à base de água, como a clorexidina. Soluções alcoólicas devem ser evitadas, pois podem causar queimaduras químicas adicionais e intensificar a dor. A área deve ser coberta com gaze estéril ou compressas limpas e secas. Para a dor aguda, podem ser utilizados analgésicos comuns de venda livre.

O farmacologista clínico Alexei Ryabtsev recomenda o uso de curativos específicos para queimaduras disponíveis em farmácias, que mantêm a umidade ideal, não aderem ao tecido e protegem contra infecções externas.

Caso surjam bolhas, elas não devem ser rompidas. A bolha funciona como uma barreira natural que protege a área estéril contra patógenos. Se a bolha romper espontaneamente, a região deve ser limpa com antisséptico aquoso e protegida com material estéril.

Quando buscar ajuda médica imediata:

  • Queimaduras extensas ou profundas;
  • Dor intensa que não diminui;
  • Sinais de inflamação ou presença de pus;
  • Qualquer queimadura térmica em crianças, devido à maior sensibilidade e espessura reduzida da pele.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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