Água fervente no chá: quando o hábito pode anular as propriedades da bebida

O hábito de preparar chás de ervas no outono costuma ser automático: basta colocar a erva na xícara e despejar água fervente. No entanto, a bioquímica das plantas mostra que esse método simplista pode anular as propriedades terapêuticas da bebida.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тёплый травяной чай с ромашкой и мятой

A eficácia de um chá depende da temperatura da água e do tempo de infusão. Isso ocorre porque as substâncias ativas — como vitaminas, óleos essenciais, glicosídeos e flavonoides — estão armazenadas em diferentes tipos de células, exigindo métodos distintos de extração.

Estruturas rígidas vs. compostos voláteis

Os insumos vegetais dividem-se em dois grupos com necessidades opostas:

Raízes, cascas e frutos: Exemplos como gengibre, rosa mosqueta e alcaçuz possuem células protegidas por celulose e lignina. Para liberar os princípios ativos, é necessário calor intenso (entre 85°C e 95°C) ou tempo prolongado, sendo a extração lenta em garrafas térmicas a opção mais indicada.

Exemplos como gengibre, rosa mosqueta e alcaçuz possuem células protegidas por celulose e lignina. Para liberar os princípios ativos, é necessário calor intenso (entre 85°C e 95°C) ou tempo prolongado, sendo a extração lenta em garrafas térmicas a opção mais indicada. Flores e folhas: Hortelã, melissa e camomila possuem compostos em células glandulares superficiais. A extração é rápida, exigindo de 5 a 10 minutos com água entre 70°C e 90°C. A fervura prolongada desses componentes prejudica o resultado final.

O risco da água fervente

O uso de água a 100°C pode neutralizar o efeito do chá por três motivos principais:

Degradação vitamínica: A vitamina C (ácido ascórbico) é instável e oxida em temperaturas acima de 90°C.

A vitamina C (ácido ascórbico) é instável e oxida em temperaturas acima de 90°C. Evaporação de óleos: Substâncias como mentol, timol e geraniol são voláteis e evaporam com o vapor da água fervente.

Substâncias como mentol, timol e geraniol são voláteis e evaporam com o vapor da água fervente. Amargor excessivo: O superaquecimento extrai taninos em excesso, tornando a bebida amarga e potencialmente irritante para a mucosa.

Orientações para preparos comuns

Para obter a máxima utilidade de cada ingrediente, considere as seguintes particularidades:

Imunidade (Rosa Mosqueta e Tília): Não devem ser preparadas juntas. A rosa mosqueta requer temperatura entre 70°C e 85°C e repouso prolongado em garrafa térmica (6 a 8 horas). Já a tília deve ser infusionada a 90°C por 5 a 7 minutos. Os extratos devem ser misturados apenas após prontos. Atenção: a rosa mosqueta é contraindicada para pessoas com gastrite de acidez elevada ou tendência a tromboses.

Aquecimento (Gengibre e Limão): O gengibre deve ser fervido por 10 a 15 minutos para que o gíngerol se transforme em zingerona. O limão e o mel devem ser adicionados apenas ao final: acima de 40°C, o mel pode gerar compostos prejudiciais (oximetilfurfurol) e a vitamina C do limão é destruída.

Relaxamento (Hortelã, Melissa e Lavanda): Devem ser preparadas a 80-90°C, por 5 a 7 minutos, mantendo a xícara tampada para evitar a perda de óleos. Atenção: a hortelã promove a dilatação dos vasos, o que pode ser inadequado para quem tem pressão arterial baixa.

Digestão (Camomila e Funcho): Indicados para espasmos e meteorismo. A camomila também possui ação anti-inflamatória no trato gastrointestinal. Atenção: contraindicados para pessoas com alergia a plantas da família das Asteraceae (como girassol e dente-de-leão).

Estresse e Inflamações (Alcaçuz e Lavanda): O alcaçuz é rico em saponinas úteis em quadros gripais, enquanto a lavanda atua no estresse crônico. O uso prolongado de alcaçuz requer acompanhamento médico.