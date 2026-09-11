Insônia após os 65 anos: quando o tratamento pode impactar a idade biológica

Dificuldades para dormir são comuns após os 65 anos, mas a insônia não afeta apenas o descanso imediato; ela pode acelerar o desgaste do organismo. Um estudo da UCLA Health, publicado na revista The Lancet Healthy Longevity, indica que tratar a insônia de forma estruturada pode retardar o envelhecimento biológico.

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A pesquisa acompanhou cerca de 100 residentes de Los Angeles. Um grupo passou por um curso de Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), enquanto o outro recebeu apenas orientações gerais sobre higiene do sono e hábitos saudáveis.

Após dois anos, os pesquisadores observaram que quem realizou a TCC teve a probabilidade de remissão da insônia quase três vezes maior. Além disso, a análise de sangue via relógio epigenético DunedinPACE mostrou que o envelhecimento biológico ocorreu de forma mais lenta nesse grupo.

Segundo Judith Carroll, professora adjunta de psiquiatria da UCLA Health, a qualidade do sono é um fator tão determinante para a saúde na terceira idade quanto a alimentação e a atividade física.

É importante notar que estes resultados são preliminares. Como a amostra foi pequena e limitada a uma única cidade, a ciência ainda não pode generalizar a descoberta para toda a população. Os próximos passos da investigação incluem a análise de grupos maiores e mais diversos, a verificação de diferenças entre homens e mulheres, e a comparação da TCC com medicamentos e práticas como o Tai Chi.

O estudo sugere que abordar as causas da insônia por meio de terapia cognitiva impacta não apenas a percepção de bem-estar do paciente, mas também marcadores biológicos objetivos do envelhecimento.