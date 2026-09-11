Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Insônia após os 65 anos: quando o tratamento pode impactar a idade biológica

Saúde

Dificuldades para dormir são comuns após os 65 anos, mas a insônia não afeta apenas o descanso imediato; ela pode acelerar o desgaste do organismo. Um estudo da UCLA Health, publicado na revista The Lancet Healthy Longevity, indica que tratar a insônia de forma estruturada pode retardar o envelhecimento biológico.

Бессоница
Photo: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Бессоница

A pesquisa acompanhou cerca de 100 residentes de Los Angeles. Um grupo passou por um curso de Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), enquanto o outro recebeu apenas orientações gerais sobre higiene do sono e hábitos saudáveis.

Após dois anos, os pesquisadores observaram que quem realizou a TCC teve a probabilidade de remissão da insônia quase três vezes maior. Além disso, a análise de sangue via relógio epigenético DunedinPACE mostrou que o envelhecimento biológico ocorreu de forma mais lenta nesse grupo.

Segundo Judith Carroll, professora adjunta de psiquiatria da UCLA Health, a qualidade do sono é um fator tão determinante para a saúde na terceira idade quanto a alimentação e a atividade física.

É importante notar que estes resultados são preliminares. Como a amostra foi pequena e limitada a uma única cidade, a ciência ainda não pode generalizar a descoberta para toda a população. Os próximos passos da investigação incluem a análise de grupos maiores e mais diversos, a verificação de diferenças entre homens e mulheres, e a comparação da TCC com medicamentos e práticas como o Tai Chi.

O estudo sugere que abordar as causas da insônia por meio de terapia cognitiva impacta não apenas a percepção de bem-estar do paciente, mas também marcadores biológicos objetivos do envelhecimento.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Mulher
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Uso de purê de abóbora garante massa macia e crosta crocante em pãezinhos fritos
Receitas e Culinária
Uso de purê de abóbora garante massa macia e crosta crocante em pãezinhos fritos
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Mulher
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Mais populares
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura

O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.

Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Tendência de Copenhague traz o verde floresta para o destaque do pedicure
Análise de DNA reconstrói aparência e fisiologia de Gregor Mendel
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Skoda mantém Karoq a combustão e aposta em nova versão híbrida plug-in
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
Maquiagem de salão: o erro na aplicação que inutiliza seu rímel favorito em poucos dias
Maquiagem de salão: o erro na aplicação que inutiliza seu rímel favorito em poucos dias
últimos materiais
Cardio e músculos: o erro que faz o corpo travar a recuperação
Novo sistema de água em Muatimamba transforma a vida de milhares de pessoas
Gasóleo virou armadilha em Portugal: a margem dos revendedores está a ruir na prática
Insônia após os 65 anos: quando o tratamento pode impactar a idade biológica
Caminhada lenta versus rápida: o impacto no risco de morte prematura
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Barreiras comerciais e falhas logísticas: Modi propõe nova ordem no comércio global
Montenegro fala em perda de qualidade no ensino e detalha medidas em Setúbal
Rota para a Europa muda? Marrocos registra queda em tentativas de migração ilegal
Técnica de pré-cozimento de 5 minutos preserva a estrutura da batata
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.