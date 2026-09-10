Caminhada lenta versus rápida: o impacto no risco de morte prematura

Muitas pessoas seguem a meta de 10 mil passos diários como uma regra absoluta, consultando relógios e celulares para completar a contagem, mesmo que isso signifique caminhar lentamente pelo quarto apenas para atingir o número.

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Contudo, evidências sugerem que o corpo reage menos à distância total percorrida e mais à intensidade do movimento. Pesquisadores da Duke University analisaram dados de 250 mil pessoas e observaram que a velocidade da caminhada pode ser mais determinante do que a quantidade de passos. Aqueles que caminhavam em ritmo mais acelerado apresentaram um risco menor de morte prematura, independentemente de terem alcançado a marca dos 10 mil passos.

Isso ocorre porque a caminhada rápida é interpretada pelo organismo como um esforço físico real. Ao aumentar a velocidade, a frequência cardíaca sobe e os vasos sanguíneos trabalham com maior eficiência, o que melhora a resistência geral do corpo. Enquanto o passeio lento é uma atividade de lazer, a dinâmica do movimento transforma o deslocamento em um suporte para a saúde cardiovascular.

Essa perspectiva altera a forma de encarar a atividade física cotidiana. Em vez de focar exclusivamente na contagem numérica, a atenção pode ser voltada para a qualidade do passo. Um trajeto curto e energético até o transporte público ou ao mercado pode ser mais proveitoso do que horas de caminhada em ritmo lento.

Não se trata de substituir a caminhada pela corrida ou por exercícios extenuantes, mas de adotar um ritmo naturalmente mais ágil. A intensidade do movimento sinaliza ao organismo a necessidade de manter os sistemas vitais ativos, algo que o deslocamento mecânico e lento não consegue proporcionar da mesma forma.