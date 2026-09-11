Beber bebidas muito quentes aumenta em 3 vezes risco de câncer de esôfago, indica estudo

O hábito de consumir café ou chá em temperaturas extremamente elevadas pode elevar as chances de desenvolver o carcinoma espinocelular do esôfago (CEC). De acordo com estudos realizados com grupos britânicos e dados do UK Biobank, o fator determinante não é a composição da bebida, mas a temperatura do líquido.

Photo: unsplash.com by servet photograph is licensed under Free to use under the Unsplash License Женщина с горячим напитком

A análise indica que pessoas que preferem bebidas "muito quentes" apresentam um risco 3,17 vezes maior de desenvolver esse tipo de câncer em comparação com quem consome bebidas mornas. A relação é linear: quanto maior a temperatura, maior a probabilidade de surgimento da doença.

A frequência de consumo também é um fator relevante. Indivíduos que bebem seis ou mais xícaras por dia apresentam um risco aumentado em 71% (risco relativo de 1,71). Curiosamente, a temperatura do líquido não mostrou a mesma influência no risco de adenocarcinoma, outra forma de câncer de esôfago.

O problema não está na cafeína ou nos taninos, mas na lesão térmica causada na mucosa. O carcinoma espinocelular costuma se desenvolver nos dois terços superiores do esôfago, que é a região que recebe primeiramente o impacto do líquido quente.

Estimativas sugerem que, se os consumidores de bebidas "muito quentes" reduzissem a temperatura para apenas "quentes", cerca de 14% dos casos anuais de CEC poderiam ser evitados.

Há, porém, uma limitação importante nos dados: a temperatura não foi medida com termômetros, mas baseada no relato dos participantes. Termos como "quente" e "muito quente" são subjetivos e variam entre as pessoas.

Apesar disso, o dado é relevante pois a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) classifica bebidas acima de 65 °C como "provavelmente carcinogênicas". As evidências sugerem que o risco pode surgir mesmo em temperaturas inferiores a esse limite.

Embora a associação estatística seja forte, especialmente para quem consome essas bebidas com alta frequência, esses resultados servem como um alerta sobre hábitos alimentares e não como um diagnóstico clínico.