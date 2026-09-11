Bochechos com sal e bicarbonato para dor de dente: o perigo oculto

Sentir aquele incômodo persistente ou a famosa "dor latejante" no dente leva muitas pessoas a buscarem soluções rápidas em casa. É comum recorrer a bochechos com bicarbonato de sódio, sal ou chás medicinais, acreditando que essas práticas podem "limpar" a infecção da gengiva.

Photo: flickr.com by Конор Лоулесс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ В кабинете стоматолога

No entanto, essas medidas podem ser arriscadas. O principal perigo reside no uso de soluções mornas ou quentes, que podem estimular a propagação de bactérias e a disseminação da infecção pelos tecidos bucais. Se já existe um processo inflamatório em curso, o estímulo térmico e a irritação mecânica da gengiva podem agravar o quadro clínico.

A dor dentária não é a doença em si, mas um sinal de alerta de que algo está errado. Tentar mascarar esse sintoma com bochechos ignora a causa do problema e introduz riscos desnecessários ao organismo.

Caso não seja possível ir ao dentista imediatamente, as recomendações gerais para alívio temporário incluem:

O uso de analgésicos comuns, como paracetamol ou ibuprofeno;

A aplicação de compressas frias na face, na região externa ao dente afetado;

A aplicação de géis odontológicos específicos, desde que tenham sido prescritos previamente por um profissional.

É fundamental compreender que essas medidas não tratam a patologia; elas apenas mitigam o desconforto. A única forma de interromper a progressão da inflamação e resolver a causa é através da intervenção de um cirurgião-dentista.

Para evitar quadros agudos, a prevenção é o caminho mais seguro. Manter o hábito de usar cremes dentais com flúor e realizar visitas preventivas ao dentista a cada seis meses reduz drasticamente a chance de inflamações graves e tratamentos de emergência.