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Insônia e cansaço extremo: a relação com a composição da última refeição

Saúde

Dificuldade para pegar no sono ou despertares frequentes durante a noite podem estar relacionados ao que colocamos no prato durante o jantar. A composição bioquímica da última refeição do dia fornece a matéria-prima necessária para que o corpo sintetize hormônios responsáveis pelo relaxamento e pela restauração cerebral.

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O papel do triptofano na regulação do sono

O triptofano é um aminoácido essencial que o corpo não produz sozinho, sendo indispensável a sua ingestão via alimentação. Ele atua como a base para a produção de serotonina que, no período noturno, é convertida pela glândula pineal em melatonina — o principal hormônio que regula os ciclos de sono e vigília.

As principais fontes de triptofano incluem carnes de peru e frango, ovos, queijos curados e cottage. Para quem segue dietas vegetais, sementes de abóbora, gergelim e amêndoas são alternativas eficazes.

Segundo a médica generalista Elena Morozova, a ausência desse aminoácido impede que o cérebro inicie o processo de inibição profunda, o que pode resultar em horas de insônia mesmo após o corpo estar exausto.

A logística do triptofano: a influência da insulina

Consumir proteínas isoladamente nem sempre garante a melhora do sono. Para que o triptofano atravesse a barreira hematoencefálica e chegue aos neurônios, ele precisa de auxílio para não competir com outros aminoácidos no sangue.

Nesse processo, a insulina desempenha um papel logístico. Ao combinar proteínas com carboidratos complexos — como aveia com leite ou torradas de pão integral com aves —, ocorre a liberação moderada de insulina. Esse hormônio limpa o caminho no fluxo sanguíneo, facilitando a entrada do triptofano no cérebro.

Relaxamento muscular: magnésio e potássio

Além do controle hormonal, o sono profundo exige a redução da tensão física. O magnésio atua nos receptores GABA, diminuindo a excitabilidade do sistema nervoso central. A carência desse mineral costuma se manifestar através de inquietação e cãibras noturnas.

O potássio, encontrado em bananas e batatas assadas, trabalha em conjunto com o magnésio para estabilizar a pressão arterial, contribuindo para a elasticidade vascular durante o repouso.

O nutricionista Aleksei Dorofeev pontua que o magnésio ajuda o organismo a desligar o "modo de estresse". Sem ele, mesmo com níveis adequados de melatonina, o corpo pode permanecer em estado de tensão.

Alimentos com melatonina direta e alertas

Alguns alimentos já contêm melatonina pronta, sendo a cereja amarga a principal fonte. O consumo de suco natural de cereja cerca de uma hora antes de dormir pode auxiliar no aumento da fase de sono profundo.

Por outro lado, é importante evitar métodos de relaxamento prejudiciais. O álcool, embora pareça induzir o sono, fragmenta a sua estrutura e prejudica a qualidade do descanso. Da mesma forma, o uso de fones de ouvido durante a noite pode comprometer tanto a audição quanto a profundidade do sono.

A terapeuta Anna Kuznetsova alerta que a dieta é apenas um dos pilares. Casos de sonolência diurna excessiva combinada com insônia noturna podem indicar causas médicas mais graves, como a apneia do sono ou desequilíbrios hormonais, que exigem investigação clínica.

Orientações gerais para a alimentação noturna

  • Timing: O ideal é realizar a última refeição entre 2 e 3 horas antes de deitar, para que o processo digestivo não interfira no início do sono.
  • Equilíbrio: A combinação de proteínas (fonte de triptofano) com carboidratos complexos (estímulo à insulina) é a estratégia mais eficaz para a entrega de precursores do sono ao cérebro.
  • Biodisponibilidade: O magnésio obtido via alimentos (espinafre, abacate, nozes) costuma ser melhor absorvido e ter ação mais suave do que suplementos isolados, devido aos nutrientes coexistentes.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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