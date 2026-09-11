Agência reguladora dos EUA adverte contra uso de suplemento para longevidade

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, emitiu um alerta urgente sobre um suplemento alimentar amplamente divulgado como um agente para a "limpeza do organismo" e a promoção da longevidade. O uso do produto, conhecido informalmente como "principal desintoxicante", resultou na hospitalização de pelo menos 30 pessoas.
Os pacientes afetados apresentaram sintomas graves compatíveis com sepse, incluindo febre alta, queda brusca da pressão arterial, taquicardia e confusão mental. De acordo com a FDA, essas reações sistêmicas exigiram intervenção médica de emergência, indicando a possibilidade de choque séptico ou uma resposta inflamatória sistêmica grave, condições que representam risco imediato de morte.
A autoridade sanitária determinou a interrupção imediata do uso do produto. A medida permanece vigente enquanto a agência trabalha para identificar a composição exata do suplemento e as causas precisas da sua toxicidade. O episódio evidencia a periculosidade de substâncias de "desintoxicação" não certificadas, que frequentemente ignoram ensaios clínicos e podem conter ingredientes não declarados no rótulo.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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