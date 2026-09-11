Agência reguladora dos EUA adverte contra uso de suplemento para longevidade

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, emitiu um alerta urgente sobre um suplemento alimentar amplamente divulgado como um agente para a "limpeza do organismo" e a promoção da longevidade. O uso do produto, conhecido informalmente como "principal desintoxicante", resultou na hospitalização de pelo menos 30 pessoas.

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Os pacientes afetados apresentaram sintomas graves compatíveis com sepse, incluindo febre alta, queda brusca da pressão arterial, taquicardia e confusão mental. De acordo com a FDA, essas reações sistêmicas exigiram intervenção médica de emergência, indicando a possibilidade de choque séptico ou uma resposta inflamatória sistêmica grave, condições que representam risco imediato de morte.

A autoridade sanitária determinou a interrupção imediata do uso do produto. A medida permanece vigente enquanto a agência trabalha para identificar a composição exata do suplemento e as causas precisas da sua toxicidade. O episódio evidencia a periculosidade de substâncias de "desintoxicação" não certificadas, que frequentemente ignoram ensaios clínicos e podem conter ingredientes não declarados no rótulo.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.