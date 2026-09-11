Rim de porco como alternativa à diálise: o que mostrou o caso clínico

A falha renal crônica em estágio terminal força o paciente a depender da diálise para filtrar o sangue e remover toxinas e excesso de líquidos. Embora a diálise mantenha a vida, ela exige idas frequentes à clínica e apresenta riscos de complicações. A solução definitiva é o transplante, mas a escassez de doadores humanos cria filas de espera que duram anos.

Photo: commons.wikimedia.org by Анисков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Снятие кардиограммы

Nesse cenário, órgãos de suínos surgem como alternativa por possuírem tamanho e fisiologia semelhantes aos humanos. O maior desafio é a rejeição imunológica e o risco de infecções por vírus animais, fatores que limitaram a sobrevivência de pacientes em tentativas anteriores.

Um caso recente involving Tim Andrews, de 66 anos, demonstrou a viabilidade do uso de órgãos animais como uma "ponte" temporária. Sob a coordenação de Leonardo Riella, da Harvard Medical School, foi transplantado um rim de um porco anão da raça Yucatan. Para evitar a rejeição imediata, o órgão passou por 69 modificações genéticas: a remoção de antígenos que provocam a produção de anticorpos, a inativação de retrovírus endógenos e a inserção de sete genes humanos para regular a coagulação sanguínea e a inflamação.

O órgão funcionou imediatamente, permitindo que o paciente suspendesse a diálise. No entanto, após seis meses, Andrews contraiu uma infecção por estafilococo dourado resistente à meticilina. Para tratar a infecção, a dose de imunossupressores foi reduzida, o que desencadeou uma inflamação nos vasos do transplante (microangiopatia trombótica). O rim parou de funcionar e foi removido após 271 dias.

Apesar da remoção, o resultado trouxe um dado clínico relevante: a ausência de sensibilização. O paciente não desenvolveu anticorpos contra órgãos humanos após a experiência com o rim suíno, o que permitiu que ele recebesse com sucesso um transplante de rim humano em janeiro de 2026.

Até o momento, cinco cirurgias desse tipo foram registradas. De acordo com a revista The Lancet, um dos pacientes já superou a marca de Andrews, mantendo o funcionamento do rim suíno por mais de nove meses.