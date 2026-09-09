Náuseas e dores nas costas: por que esses sinais importam para o coração feminino

Muitas mulheres ignoram sinais de alerta do coração por não sentirem a dor clássica no peito, comum em homens. Isso acontece porque as doenças cardiovasculares podem se manifestar de forma diferente no organismo feminino, o que frequentemente retarda a busca por ajuda médica.
Embora a pressão no tórax e a falta de ar ocorram, é comum que as mulheres apresentem sintomas atípicos, como:
Esses sinais são frequentemente confundidos com estresse, fadiga ou mal-estar geral. Essa percepção equivocada impede o diagnóstico precoce e atrasa o início do tratamento.
Essa diferença na percepção do risco tem raízes históricas: durante décadas, a maioria dos estudos médicos focou em pacientes do sexo masculino. Como resultado, as estratégias de prevenção e os protocolos de cuidado para mulheres tornaram-se menos precisos.
Identificar esses sintomas incomuns rapidamente é fundamental para reduzir a mortalidade e evitar sequelas graves. O reconhecimento precoce permite que a terapia seja iniciada a tempo.
Para evitar complicações decorrentes do autodiagnóstico ou da negligência dos sintomas, a recomendação é procurar assistência médica ao notar qualquer alteração persistente ou súbita na saúde.
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