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Náuseas e dores nas costas: por que esses sinais importam para o coração feminino

Saúde

Muitas mulheres ignoram sinais de alerta do coração por não sentirem a dor clássica no peito, comum em homens. Isso acontece porque as doenças cardiovasculares podem se manifestar de forma diferente no organismo feminino, o que frequentemente retarda a busca por ajuda médica.

Камни в почках
Photo: https://www.freepik.com
Камни в почках

Embora a pressão no tórax e a falta de ar ocorram, é comum que as mulheres apresentem sintomas atípicos, como:

  • Cansaço excessivo e incomum;
  • Náuseas;
  • Dores na mandíbula ou nas costas;
  • Ansiedade sem causa aparente.

Esses sinais são frequentemente confundidos com estresse, fadiga ou mal-estar geral. Essa percepção equivocada impede o diagnóstico precoce e atrasa o início do tratamento.

Essa diferença na percepção do risco tem raízes históricas: durante décadas, a maioria dos estudos médicos focou em pacientes do sexo masculino. Como resultado, as estratégias de prevenção e os protocolos de cuidado para mulheres tornaram-se menos precisos.

Identificar esses sintomas incomuns rapidamente é fundamental para reduzir a mortalidade e evitar sequelas graves. O reconhecimento precoce permite que a terapia seja iniciada a tempo.

Para evitar complicações decorrentes do autodiagnóstico ou da negligência dos sintomas, a recomendação é procurar assistência médica ao notar qualquer alteração persistente ou súbita na saúde.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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