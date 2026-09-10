Hábito de dormir com fones: a relação entre ruído e saúde cerebral

Dormir com fones de ouvido pode comprometer a saúde auditiva e levar à perda irreversível da audição. O risco aumenta quando o som atinge os ouvidos de forma contínua durante as seis a oito horas de sono.

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O dano ocorre através de um processo chamado apoptose, que é a morte programada das células ciliadas do ouvido. Mesmo ruídos de fundo com intensidade entre 40 e 50 decibéis podem desencadear esse mecanismo durante o sono. Como o processo é gradual, a perda auditiva costuma ser imperceptível até que as lesões se tornem críticas. O quadro se agrava para quem já utiliza fones sem pausas, não usa cancelamento de ruído ou frequenta ambientes barulhentos, como metrôs e clubes.

A capacidade de ouvir está ligada ao funcionamento cognitivo. A redução na percepção sonora pode elevar as chances de desenvolvimento de demência e doença de Alzheimer, pois o aparelho auditivo é responsável por enviar informações constantes e essenciais para a atividade cerebral.

Crianças e adolescentes enfrentam riscos maiores, apresentando com mais frequência a perda auditiva induzida por ruído. Além disso, o uso de fones que vedam completamente o canal auditivo prejudica a ventilação natural do ouvido, o que pode favorecer a ocorrência de inflamações.

O fator determinante para a lesão não é o gênero musical, mas a combinação entre o volume do som e o tempo de exposição. Nesses casos, a perda auditiva impacta não apenas a percepção física dos sons, mas também acelera o envelhecimento cognitivo.