Caminhadas curtas diárias vs. maratonas ocasionais: qual a melhor opção

Muitas pessoas acreditam que compensar o sedentarismo com treinos intensos de várias horas no fim de semana é a solução para a saúde. No entanto, esse hábito de "recuperar o tempo perdido" com doses massivas de exercício pode ser ineficaz para a longevidade e, em alguns casos, perigoso para os vasos sanguíneos.

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Para o sistema cardiovascular, o regime ideal não é a intensidade esporádica, mas a constância. Atividades diárias de 15 a 20 minutos — como uma caminhada rápida ou ginástica matinal — são mais benéficas para a fisiologia do coração do que maratonas ocasionais na academia.

O excesso de peso também atua como um fator de resistência para o fluxo sanguíneo, forçando o músculo cardíaco a trabalhar sob sobrecarga. Nesse sentido, a ingestão de alimentos ricos em fibras auxilia no controle da massa corporal e melhora os índices sanguíneos, reduzindo a pressão sobre o sistema.

A saúde do miocárdio depende diretamente do equilíbrio eletrolítico. O potássio é essencial para a condução de impulsos elétricos e a contração muscular; a sua carência pode levar a alterações no ritmo cardíaco. Alimentos como banana, nozes, damascos e passas são fontes importantes desse elemento. Paralelamente, é recomendável evitar produtos ultraprocessados, pois o excesso de sal retém líquidos e provoca edemas.

A hidratação é outro pilar fundamental. Segundo a médica generalista Elena Morozova, a manutenção da elasticidade dos vasos e a viscosidade adequada do sangue dependem do consumo de água. A norma básica sugerida é de aproximadamente 30 ml de água pura por quilo de peso corporal ao dia, desde que não existam restrições renais específicas.

A desidratação torna o sangue mais viscoso, o que eleva o risco de tromboses, especialmente em situações de estresse térmico ou quando há processos inflamatórios crônicos que afetam o metabolismo.

Outro ponto de atenção é a insistência em trabalhar ou treinar durante infecções virais, utilizando apenas medicamentos para mascarar os sintomas. Médicos alertam para o aumento de casos de miocardite — a inflamação do músculo cardíaco — como complicação de gripes ou resfriados mal tratados.

De acordo com o cardiologista Valeriy Klimov, a intoxicação viral afeta diretamente os cardiomiócitos. Submeter o corpo a esforço físico ou emocional durante esse período amplia significativamente o risco de danos ao tecido cardíaco. Qualquer quadro inflamatório exige repouso e recuperação total.

O diagnóstico precoce e a atenção aos sinais do corpo são essenciais para evitar sequelas graves. Embora existam novas tecnologias de identificação de agentes infecciosos e algoritmos preditivos, a regra básica permanece: a doença deve ser tratada até a cura completa para evitar que o tecido muscular saudável seja substituído por cicatrizes, o que pode levar à insuficiência cardíaca crônica.