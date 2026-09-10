Tiques suprimidos por um tempo: quando o esforço esconde a Síndrome de Tourette

Tentar não piscar, segurar um espirro ou ignorar uma coceira intensa é um desafio difícil. Por algum tempo é possível resistir, mas a tensão aumenta até que o impulso vence. Essa é a descrição exata do esforço de quem convive com a Síndrome de Tourette para conter os tiques.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Врач с стетоскопом на приеме у пациента

Embora a imagem comum da condição envolva gritos ou movimentos bruscos e incontroláveis, a realidade é mais complexa. Muitos pacientes conseguem "congelar" os sintomas temporariamente, o que frequentemente gera interpretações equivocadas de que estariam simulando a condição.

A capacidade de controlar os tiques por curtos períodos não significa que eles sejam voluntários. Para quem tem Tourette, essa supressão exige foco intenso e esforço mental. Não se trata de desligar a síndrome, mas de comprimir uma mola: ao chegar em casa após um dia na escola ou no trabalho, onde a pessoa se esforçou ao máximo para se conter, ocorre um efeito rebote, resultando em uma intensidade maior de tiques.

Os tiques motores ou vocais — que variam desde piscar os olhos e dar de ombros até a repetição de palavras — são apenas a parte visível do quadro. A Síndrome de Tourette manifesta-se em um espectro e as reações são individuais.

Muitas vezes, os sintomas invisíveis impactam a qualidade de vida de forma mais severa do que os movimentos externos. Entre eles estão:

Transtornos de ansiedade;

Comportamentos obsessivo-compulventes;

TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

Enquanto a sociedade pode focar em um ombro que se move, o maior obstáculo para a socialização e o aprendizado de uma criança costuma ser a ansiedade não tratada ou a dificuldade de concentração, e não o tique em si.

A compreensão do mecanismo de supressão dos tiques serviu de base para terapias modernas. Enquanto tentar "aguentar" a vontade desgasta o paciente, o gerenciamento consciente do impulso pode ser eficaz.

Uma das abordagens é a Intervenção Comportamental Abrangente para Tiques (CBIT). O objetivo não é proibir o tique, mas ensinar o paciente a identificar as "sensações precursoras" — sentimentos físicos específicos que surgem instantes antes do movimento.

Se a pessoa sente uma tensão na garganta antes de um tique vocal, por exemplo, ela é orientada a responder com uma respiração nasal lenta, mantendo a boca fechada. Isso cria uma resposta física alternativa que dificulta a execução do tique até que o impulso diminua.

Essa técnica utiliza a capacidade de autorregulação do cérebro para transformar a luta exaustiva em uma habilidade de controle. Em casos graves, recorre-se a medicamentos ou à Estimulação Cerebral Profunda (DBS), mas a terapia comportamental permanece como um dos métodos comprovados para reduzir a intensidade dos sintomas.

A Síndrome de Tourette afeta menos de 1% das crianças no mundo. Entender que a ausência momentânea de tiques não significa a cura é fundamental para oferecer o suporte adequado a quem possui o diagnóstico.