Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Tiques suprimidos por um tempo: quando o esforço esconde a Síndrome de Tourette

Saúde

Tentar não piscar, segurar um espirro ou ignorar uma coceira intensa é um desafio difícil. Por algum tempo é possível resistir, mas a tensão aumenta até que o impulso vence. Essa é a descrição exata do esforço de quem convive com a Síndrome de Tourette para conter os tiques.

Врач с стетоскопом на приеме у пациента
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач с стетоскопом на приеме у пациента

Embora a imagem comum da condição envolva gritos ou movimentos bruscos e incontroláveis, a realidade é mais complexa. Muitos pacientes conseguem "congelar" os sintomas temporariamente, o que frequentemente gera interpretações equivocadas de que estariam simulando a condição.

A capacidade de controlar os tiques por curtos períodos não significa que eles sejam voluntários. Para quem tem Tourette, essa supressão exige foco intenso e esforço mental. Não se trata de desligar a síndrome, mas de comprimir uma mola: ao chegar em casa após um dia na escola ou no trabalho, onde a pessoa se esforçou ao máximo para se conter, ocorre um efeito rebote, resultando em uma intensidade maior de tiques.

Os tiques motores ou vocais — que variam desde piscar os olhos e dar de ombros até a repetição de palavras — são apenas a parte visível do quadro. A Síndrome de Tourette manifesta-se em um espectro e as reações são individuais.

Muitas vezes, os sintomas invisíveis impactam a qualidade de vida de forma mais severa do que os movimentos externos. Entre eles estão:

  • Transtornos de ansiedade;
  • Comportamentos obsessivo-compulventes;
  • TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

Enquanto a sociedade pode focar em um ombro que se move, o maior obstáculo para a socialização e o aprendizado de uma criança costuma ser a ansiedade não tratada ou a dificuldade de concentração, e não o tique em si.

A compreensão do mecanismo de supressão dos tiques serviu de base para terapias modernas. Enquanto tentar "aguentar" a vontade desgasta o paciente, o gerenciamento consciente do impulso pode ser eficaz.

Uma das abordagens é a Intervenção Comportamental Abrangente para Tiques (CBIT). O objetivo não é proibir o tique, mas ensinar o paciente a identificar as "sensações precursoras" — sentimentos físicos específicos que surgem instantes antes do movimento.

Se a pessoa sente uma tensão na garganta antes de um tique vocal, por exemplo, ela é orientada a responder com uma respiração nasal lenta, mantendo a boca fechada. Isso cria uma resposta física alternativa que dificulta a execução do tique até que o impulso diminua.

Essa técnica utiliza a capacidade de autorregulação do cérebro para transformar a luta exaustiva em uma habilidade de controle. Em casos graves, recorre-se a medicamentos ou à Estimulação Cerebral Profunda (DBS), mas a terapia comportamental permanece como um dos métodos comprovados para reduzir a intensidade dos sintomas.

A Síndrome de Tourette afeta menos de 1% das crianças no mundo. Entender que a ausência momentânea de tiques não significa a cura é fundamental para oferecer o suporte adequado a quem possui o diagnóstico.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Manicure de setembro aposta em pigmentos intensos para adaptar visual ao clima
Mulher
Manicure de setembro aposta em pigmentos intensos para adaptar visual ao clima
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Mulher
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Batom líquido da Dior usa efeito blur para evitar aspecto seco do matte
Mulher
Batom líquido da Dior usa efeito blur para evitar aspecto seco do matte
Mais populares
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais

Exploradores e pesquisadores documentaram ao longo das décadas encontros com espécimes de dimensões que testam os limites da biologia moderna em selvas.

Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte
A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte
Kia Sportage seminovo: a escolha lógica para quem evita marcas chinesas
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Jardins verticais esquecidos: a planta que dominou fachadas forçou mudanças drásticas no paisagismo
Como vestir-se para parecer passageiro de primeira classe sem abrir mão do conforto
Novo crossover BYD Ti 6 traz sensor LiDAR para navegação semi-autônoma
Novo crossover BYD Ti 6 traz sensor LiDAR para navegação semi-autônoma
últimos materiais
Aeroflot deve receber primeiras 18 unidades do MC-21 até 2028
Jantar após as 18h prejudica a saúde? O que a biologia diz
Alertas ignorados sobre a fronteira de Ceuta: a verdade ocultada por trás da crise migratória
Manchas amareladas nas pálpebras: quando o sinal merece atenção
Sua rotina diária no trânsito alimenta a tecnologia: a mudança radical na coleta de dados da marca alemã
O asfalto de Nápoles perdeu o silêncio: a nova tecnologia que transformou o pavimento em vigia constante
Foco no couro cabeludo é a chave do método japonês para cabelos saudáveis
Caju na Guiné-Bissau: novo plano visa transformar a castanha localmente
Como vestir-se para parecer passageiro de primeira classe sem abrir mão do conforto
Maurício ou Seychelles? O detalhe que define a melhor escolha no Índico
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.