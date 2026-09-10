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Manchas amareladas nas pálpebras: quando o sinal merece atenção

Saúde

Manchas amareladas nas pálpebras, conhecidas como xantelasmas, podem ser mais do que uma questão estética. Essas placas de colesterol na pele podem atuar como um sinal externo de que processos semelhantes de acúmulo de gordura estão ocorrendo dentro das artérias, elevando a probabilidade de eventos cardiovasculares.

Глаз человека
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Глаз человека

O surgimento dessas manchas ocorre quando macrófagos — células do sistema imunológico — ficam saturados de gorduras e colesterol, formando depósitos macios ao redor dos olhos. Embora as placas em si não sejam perigosas nem exijam remoção cirúrgica imediata, elas refletem a condição interna dos vasos sanguíneos.

Um estudo que acompanhou 17.925 pessoas durante dez anos comparou indivíduos com e sem xantelasmas. Os dados do primeiro ano de observação mostraram a seguinte diferença na probabilidade de incidentes vasculares:

  • Infarto: 1% no grupo com placas contra 0,35% no grupo de controle;
  • AVC: 0,95% contra 0,3%;
  • Ataque isquêmico transitório: 0,6% contra 0,19%.

Essa maior probabilidade de complicações cardiovascular manteve-se constante durante todo o período de dez anos da pesquisa.

A identificação desses sinais externos permite detectar pessoas em grupos de risco precocemente, antes que as alterações nos vasos resultem em quadros agudos. Isso possibilita o ajuste de terapias e a mudança de hábitos de vida para prevenir patologias críticas.

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Author`s name Petr Ermilin
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