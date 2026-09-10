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Criança aperta os olhos para enxergar? Quando o hábito merece atenção

Saúde

A perda da acuidade visual em crianças costuma ser silenciosa. Como a criança se adapta rapidamente às mudanças, ela raramente percebe ou relata que enxerga mal. Por isso, o exame oftalmológico anual é a única forma segura de detectar patologias precocemente, mesmo na ausência de queixas.

Близорукость детей
Photo: Wikipedia by Rondell Melling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Близорукость детей

Sinais de alerta: o que observar no comportamento

Alguns hábitos indicam que a criança pode estar enfrentando desconforto visual. Fique atento se ela começa a apertar os olhos para enxergar, inclina-se excessivamente sobre o caderno ou senta-se muito próxima à tela da televisão.

Muitas vezes, a dificuldade visual é confundida com cansaço geral, dores de cabeça ou visão dupla. Segundo a médica generalista Elena Morozova, mudanças na mecânica de leitura e escrita são sinais críticos. Perder a linha ao ler, cometer erros constantes ao copiar textos da lousa ou girar a cabeça para tentar focar em um objeto são motivos para procurar um médico.

Outros comportamentos, como esfregar os olhos com frequência ou fechar um dos olhos para tentar focar a visão, também indicam sobrecarga ocular.

Higiene visual e prevenção

Para preservar a saúde ocular, é fundamental respeitar a distância de trabalho: entre 35 e 40 cm para livros e de 50 a 70 cm para monitores. O ambiente deve ter iluminação adequada para evitar que a criança precise se inclinar sobre o material.

Ao utilizar dispositivos eletrônicos, são necessárias pausas a cada 20 ou 30 minutos. A pediatra Elena Safonova ressalta que, nesses intervalos, é essencial alternar o foco visual, olhando para longe (como através de uma janela) e movimentando o corpo. Essa prática ajuda a aliviar o espasmo de acomodação causado pelo esforço estático.

O problema não reside no aparelho eletrônico em si, mas no tempo prolongado de uso em distâncias curtas sem a devida compensação com atividades físicas.

Luz natural vs. Exercícios oculares

Existe a crença de que a ginástica ocular pode curar a miopia. No entanto, esses exercícios apenas aliviam a fadiga muscular; eles não alteram a forma anatômica do olho já afetado pela miopia.

Atualmente, uma das medidas preventivas com maior evidência científica é a exposição à luz natural. Recomenda-se que a criança passe, no mínimo, de 1,5 a 2 horas por dia ao ar livre. A luz do dia estimula a produção de dopamina na retina, substância que auxilia a frear o crescimento excessivo do globo ocular.

Controle da miopia

Quando a miopia é diagnosticada, a simples mudança de hábitos não é suficiente. É necessária a correção adequada e o acompanhamento constante da evolução do quadro. A oftalmologia moderna dispõe de soluções tecnológicas para retardar o crescimento do olho e evitar graus elevados no futuro.

A terapeuta Anna Kuznetsova alerta que qualquer tratamento, seja com colírios ou lentes especiais, deve seguir rigorosamente o protocolo médico. O uso de óculos antigos ou a automedicação são práticas perigosas e contraindicadas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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