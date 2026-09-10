Infecção por H. pylori e câncer colorretal: quando a relação merece atenção

A bactéria Helicobacter pylori é amplamente conhecida por causar problemas no estômago, mas estudos recentes investigam se a sua presença também estaria relacionada ao câncer colorretal. Embora existam dados que apontem essa conexão, a interpretação desses números exige cautela.

Photo: commons.wikimedia.org by Микрорао, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бактерии

Análises iniciais sugeriram que até 22% dos casos de câncer colorretal poderiam estar ligados à H. pylori. No entanto, quando a análise foi refinada para considerar apenas estudos populacionais e de coorte mais rigorosos, esse índice caiu para 11,9%. Essa variação demonstra que a relação entre a bactéria e o tumor no intestino não é tão direta quanto parece.

O risco não é distribuído de forma igual globalmente. Regiões do Pacífico Ocidental apresentam a maior incidência, com a Mongólia registrando a maior proporção de casos associados à bactéria (36,1%). A China possui o maior número absoluto de pacientes, enquanto Japão, Portugal e Coreia do Sul lideram em taxas de заболеваемость por 100 mil habitantes. Observou-se também que a associação é mais frequente em mulheres (24,8%) do que em homens (19,9%).

Um ponto intrigante é a disparidade entre as gerações: a prevalência da H. pylori no mundo tem diminuído, mas a proporção de casos de câncer associados a ela aumentou, subindo de 9,5% para 15%. A hipótese é que exista um "efeito de atraso", onde uma infecção adquirida na infância poderia manifestar consequências décadas depois.

É fundamental diferenciar associação de causa. No câncer de estômago, a ligação com a H. pylori é comprovada e direta. Já no caso do câncer colorretal, os dados mostram apenas uma correlação; não se pode afirmar que a bactéria cause a doença.

Quanto à possibilidade de tratar a bactéria para prevenir o câncer de intestino, as evidências são limitadas. De poucos estudos realizados, apenas aqueles com acompanhamento superior a dez anos indicaram uma redução do risco. Em prazos mais curtos, nenhum efeito preventivo foi confirmado.

Atualmente, a relação entre a H. pylori e o câncer colorretal permanece no campo das hipóteses. Para que isso se torne uma recomendação médica, são necessários ensaios clínicos randomizados. Portanto, a presença da bactéria continua sendo um fator de observação, e não um motivo para a prescrição automática de tratamento com o objetivo exclusivo de proteger o intestino.