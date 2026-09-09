Tempo prolongado de imobilidade e câncer: o que mostrou o estudo

Passar longas horas sentado, sem fazer pausas para se movimentar, pode elevar significativamente os riscos à saúde. Um estudo amplo baseado em dados do UK Biobank, publicado na revista PLOS Medicine, indica que a imobilidade prolongada está associada a um aumento na probabilidade de mortalidade por câncer.

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Para chegar a esses dados, pesquisadores da Universidade de Glasgow acompanharam 91 mil voluntários, com média de idade de 56 anos, durante 12 anos. Diferente de pesquisas comuns que usam apenas questionários, este estudo utilizou acelerômetros por sete dias. Os aparelhos monitoraram todos os movimentos em tempo real, permitindo identificar com precisão períodos de sedentarismo contínuo acima de 30 minutos.

Os resultados mostram que cada hora adicional de imobilidade aumenta em 3% a chance de desenvolver câncer. Esse risco sobe para 5% em casos de tumores relacionados à obesidade e ao diabetes tipo 2. O dado mais alarmante, porém, refere-se à mortalidade: o risco de óbito por câncer cresce 9% a cada hora de inatividade.

Por outro lado, a atividade física leve traz benefícios mensuráveis. Substituir apenas uma hora de sedentarismo por movimentos leves, como uma caminhada lenta, reduz o risco de morte por câncer em 12%. Já as pessoas que mantêm o hábito de levantar e se movimentar regularmente durante o dia apresentam uma probabilidade de óbito 18% menor do que aquelas que permanecem estáticas.

A ciência explica que a falta de contração muscular prolongada prejudica a absorção de glicose e altera o equilíbrio hormonal, o que pode gerar inflamações sistêmicas e distúrbios metabólicos que favorecem a progressão de tumores.

Para mitigar esses riscos, a orientação geral é evitar longos períodos de imobilidade. Adotar a prática de levantar a cada 30 minutos — seja para encher um copo de água ou fazer um alongamento simples — é uma medida preventiva acessível. Além disso, a atividade física auxilia na manutenção do peso e na sensibilidade à insulina, fatores que protegem as células contra transformações malignas.

É importante notar que, embora haja uma ligação estatística clara, o estudo é observacional. Isso significa que a inatividade é um fator associado ao risco, mas não pode ser apontada como a única causa isolada, já que o sedentarismo costuma coexistir com outros hábitos prejudiciais.

Um ponto relevante é que treinos intensos na academia ao final do dia não anulam totalmente os danos de oito horas consecutivas de imobilidade. A chave para a proteção reside na fragmentação do tempo sentado com pequenas doses de movimento ao longo de toda a jornada.

Atividades leves incluem qualquer ação que substitua o ato de estar sentado, como caminhar pelo escritório, preferir a escada ao elevador ou realizar tarefas domésticas em pé.