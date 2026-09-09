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O fim da era da balança: a nova tecnologia que revelou falhas graves nos diagnósticos clínicos

Saúde

Muitas pessoas acreditam que o peso na balança é o único indicador de saúde ou obesidade. No entanto, o número total de quilos não diferencia massa muscular de gordura ou retenção de líquidos. Para resolver essa imprecisão, a comunidade médica russa planeja incluir a análise de bioimpedância nas novas recomendações clínicas para o tratamento da obesidade.

Исследование метаболизма
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Исследование метаболизма

A bioimpedância, antes associada principalmente a academias, é agora reconhecida por associações de endocrinologistas e cirurgiões bariátricos como uma ferramenta médica precisa para mapear a composição corporal.

Como funciona a análise

O método consiste na passagem de uma corrente elétrica suave e segura pelo corpo. Como diferentes tecidos — gordura, músculos e ossos — oferecem resistências distintas à eletricidade (impedância), o aparelho consegue calcular a proporção exata de cada componente.

A principal vantagem em relação a exames como a densitometria por raios-X é a ausência de radiação. Isso permite que o teste seja repetido periodicamente para monitorar a evolução do paciente sem riscos cumulativos.

Segundo a médica terapeuta Anna Kuznetsova, a técnica é fundamental para identificar a chamada "obesidade oculta", situação em que o peso total do indivíduo está dentro da normalidade, mas o percentual de gordura é criticamente alto, elevando os riscos de distúrbios metabólicos.

Por que a composição corporal é mais importante que o peso

A mudança no protocolo diagnóstico desloca o foco da quantidade para a qualidade do peso. Para os médicos, o dado mais alarmante não é a massa total, mas a gordura visceral — aquela que envolve os órgãos internos.

A endocrinologista Ekaterina Orlova explica que a gordura visceral é um marcador direto de risco para diabetes mellitus e desequilíbrios hormonais, condições que podem ser mais complexas de tratar do que o excesso de peso superficial.

Além disso, o acompanhamento detalhado evita erros comuns em dietas restritivas. Quando ocorre a perda de peso rápida, o corpo pode eliminar massa muscular em vez de gordura, o que prejudica o metabolismo a longo prazo.

Monitoramento e motivação

Um dos maiores obstáculos no tratamento da obesidade é o "platô", momento em que o peso na balança para de cair, levando o paciente ao desânimo. A bioimpedância revela que, mesmo sem alteração no peso total, pode estar havendo a substituição de gordura por músculos.

O nutricionista Aleksey Dorofeev ressalta que a análise serve como um controle de segurança: se houver queda na massa celular ativa, é um sinal de que a dieta está rigorosa demais e precisa de ajustes imediatos para não comprometer a saúde.

Segurança e limitações

A bioimpedância é indolor e segura para a maioria da população. No entanto, existem contraindicações absolutas: o exame não deve ser realizado em mulheres grávidas nem em pessoas que utilizam marca-passos cardíacos.

Para garantir a precisão dos resultados, a preparação é essencial. O paciente não deve consumir alimentos ou praticar atividades físicas intensas nas horas que antecedem o teste, pois a hidratação dos tecidos influencia diretamente a condução da corrente elétrica e, consequentemente, o resultado final.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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