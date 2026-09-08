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Saúde

Muitas pessoas acreditam que o hábito de fumar ajuda a socializar, seja ao iniciar conversas em "áreas de fumantes" ou ao fortalecer vínculos com quem compartilha o vício. No entanto, evidências apontam que o efeito a longo prazo é oposto: o tabagismo tende a reduzir o círculo de convivência e aumentar a sensação de isolamento social.

Зажженная сигарета
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Зажженная сигарета

Um estudo conduzido por pesquisadores do Imperial College London e da Universidade da Califórnia acompanhou 8.780 residentes do Reino Unido, com mais de 50 anos, durante 12 anos. Os dados revelaram que fumantes têm maior probabilidade de viver sozinhos, mantêm menos contato com familiares e amigos e participam menos de atividades culturais e comunitárias. Essa distância social tende a crescer com o tempo, independentemente do gênero, idade ou renda do indivíduo.

O afastamento social associado ao tabagismo pode ser influenciado por quatro fatores principais:

  • Limitações físicas: Problemas respiratórios, fadiga e doenças cardíacas podem dificultar a mobilidade e a participação em atividades sociais ativas.
  • Saúde mental: O maior risco de depressão e transtornos de ansiedade pode comprometer a qualidade da comunicação e a iniciativa de interagir com outros.
  • Perda prematura de vínculos: Como fumantes frequentemente convivem com outras pessoas que também fumam, a mortalidade precoce nesse grupo reduz a rede de apoio.
  • Pressão social: A crescente rejeição social ao tabagismo pode levar ao afastamento de pessoas que não compartilham o hábito.

Além dos riscos fisiológicos já conhecidos, o tabaco impacta o bem-estar social, limitando a capacidade do indivíduo de se integrar a processos comunitários, efeito que se torna mais evidente na terceira idade.

Diante desse cenário, os autores da pesquisa sugerem a revisão de políticas públicas de combate ao tabagismo. Entre as medidas propostas para reduzir os danos estão o aumento da idade mínima para a compra de tabaco para 21 anos e a aplicação de impostos adicionais sobre o lucro das empresas do setor, visando a meta de erradicar o fumo até 2030.

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Author`s name Petr Ermilin
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