Toque casual causa ansiedade? O que acontece quando o corpo sente carência

Muitas pessoas sentem cansaço crônico, apatia ou irritabilidade sem uma causa aparente, atribuindo esses sentimentos ao estresse do trabalho, ao clima ou a traços de personalidade. No entanto, esses sinais podem esconder a chamada "fome tátil" — a carência de contato físico com outros seres humanos.

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A pele funciona como o maior campo receptor do corpo, enviando sinais constantes ao cérebro sobre a segurança do ambiente. Quando há ausência prolongada de toque, o sistema nervoso central sofre alterações. O contato físico regular, como abraços, ativa o sistema parassimpático, reduzindo a produção de cortisol (o hormônio do estresse) e estimulando a liberação de ocitocina.

A falta desses estímulos pode levar à privação emocional. Segundo a psicóloga Elizaveta Kulikova, quem passa anos sem abraços pode desenvolver um estado semelhante à depressão, embora muitas vezes mascare isso como simples exaustão.

Um ponto crítico ocorre quando a carência se prolonga: a mente pode passar a interpretar qualquer toque casual como uma ameaça. Esse mecanismo aumenta a ansiedade e aprofunda o isolamento social, criando um ciclo onde a pessoa se afasta ainda mais do convívio humano.

Para mitigar esse déficit sensorial, especialistas sugerem a retomada gradual da sensibilidade corporal através de práticas simples:

Banhos mornos ou contrastes térmicos;

Automassagem nas mãos;

Uso de mantas ponderadas (cobertores pesados);

Interação com animais de estimação;

Sessões de massagem profissional.

Essas ações ajudam o cérebro a recuperar a percepção do próprio corpo e a diminuir a ansiedade basal. É fundamental compreender que a necessidade de proximidade física não é sinal de fragilidade ou infantilidade, mas uma demanda biológica básica, comparável à necessidade de alimentação e sono.

Para quem sente desconforto ou medo diante do toque, a recomendação é iniciar com estímulos controlados, como a esfoliação da pele com buchas texturizadas ou o uso de tecidos com diferentes texturas no ambiente, permitindo que o sistema nervoso se readapte progressivamente.