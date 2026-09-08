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Consumo de cafeína e produtividade: o momento ideal para beber café

Saúde

Muitas pessoas acreditam que o café fornece energia, mas a substância funciona, na verdade, como um bloqueador molecular. Durante o período em que estamos acordados, o cérebro acumula adenosina, uma substância que sinaliza ao corpo a sensação de cansaço. Quando a adenosina se liga aos seus receptores, sentimos sonolência.

Кофемашина и бумажные стаканчики
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Кофемашина и бумажные стаканчики

A cafeína possui uma estrutura química similar à da adenosina. Ela ocupa os receptores e impede que a adenosina se conecte a eles. Como resultado, o cérebro deixa de receber os sinais de fadiga e a pessoa sente-se alerta, embora as reservas reais de energia do organismo permaneçam inalteradas.

Esse mecanismo gera uma adaptação cerebral. Para compensar o bloqueio, o organismo cria novos receptores de adenosina para tentar captar o sinal de cansaço. Isso gera a tolerância: a necessidade de doses cada vez maiores de cafeína para obter o mesmo nível de alerta. Para consumidores frequentes, a primeira xícara da manhã muitas vezes não serve para estimular, mas para aliviar sintomas de abstinência, como dores de cabeça, irritabilidade e confusão mental, que surgem entre 12 e 24 horas após a última dose.

Para quem utiliza a bebida visando a produtividade, o tempo de ingestão é um fator relevante, já que a concentração máxima da substância no sangue ocorre entre 30 e 60 minutos após o consumo. O consumo ideal seria cerca de uma hora antes de atividades que exijam alta concentração ou esforço físico.

Alguns fatores influenciam esse intervalo:

  • Ritmo biológico: Logo após acordar, o corpo já costuma estar em estado de alerta. Pode ser mais estratégico aguardar a primeira queda de energia, que ocorre algumas horas após despertar.
  • Idade: O metabolismo da cafeína tende a desacelerar com o passar dos anos e os ritmos circadianos mudam, antecipando o sono. Por isso, pessoas mais velhas podem preferir consumir a bebida mais cedo, garantindo que a substância saia da corrente sanguínea antes da hora de dormir.
  • Sensibilidade individual: O consumo de café em jejum pode causar tremores ou irritação gastrointestinal em pessoas com estômagos sensíveis.

De acordo com a FDA, o limite de segurança gira em torno de 400 miligramas de cafeína por dia, o que equivale a aproximadamente duas ou três xícaras de 350 ml. Ultrapassar esse limite ou consumir a bebida tarde demais pode prejudicar a qualidade do sono, resultando em um maior acúmulo de adenosina na manhã seguinte e intensificando a dependência do estimulante.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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