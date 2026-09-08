Meta de 35g de fibras por dia: como alcançar sem sobrecarregar o corpo

A sensação de inchaço abdominal, a irregularidade intestinal ou a fadiga persistente podem estar ligadas a algo simples, mas essencial: a falta de fibras na dieta. A carência desses nutrientes é apontada como um dos fatores que contribuem para o surgimento de inflamações crônicas e lesões na mucosa do trato gastrointestinal.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Натуральные микрогранулы против жира

As fibras alimentares não são todas iguais. Elas se dividem basicamente em dois grupos com funções distintas: as que atuam como estímulos mecânicos e as que oferecem proteção biológica.

Fibras solúveis e insolúveis: qual a diferença?

Para que o intestino funcione corretamente, o corpo precisa de ambos os tipos. As fibras insolúveis, encontradas na casca de frutas (como a maçã) e em vegetais (como o tomate), não são digeridas pelo organismo. Elas atuam como uma "vassoura natural", estimulando os movimentos peristálticos e facilitando a limpeza do sistema.

Já as fibras solúveis — que incluem a inulina, as pectinas, os beta-glucanos e o amido resistente — são as responsáveis por controlar processos inflamatórios. Elas servem de alimento para as bactérias benéficas, impedindo que microrganismos patogênicos dominem a microbiota.

De acordo com a terapeuta Anna Kuznetsova, as fibras vegetais são fundamentais não apenas para a motilidade, mas também para que a própria microbiota sintetize vitaminas. A saúde do epitélio intestinal, protegida por essas fibras, reflete diretamente na disponibilidade de recursos internos do organismo.

Onde encontrar cada tipo:

Inulina: topinambur, chicória, cebola e alho.

topinambur, chicória, cebola e alho. Pectinas: cenoura, frutas cítricas e peras.

cenoura, frutas cítricas e peras. Amido resistente: batata, arroz e leguminosas (especialmente quando cozidos e resfriados), além de bananas verdes.

Como alcançar a meta diária de 35 gramas

Muitas pessoas acreditam que é necessário consumir quantidades excessivas de vegetais para atingir a norma. No entanto, o gastroenterologista Sergey Vyalov sugere que é possível chegar à faixa terapêutica de 30 a 35 gramas por dia com equilíbrio. É importante, porém, evitar excessos em outros grupos; por exemplo, o consumo exagerado de nozes pode sobrecarregar o pâncreas.

Um exemplo de plano diário equilibrado seria:

Café da manhã: aveia com metade de uma banana e framboesas (aprox. 10g).

aveia com metade de uma banana e framboesas (aprox. 10g). Almoço: salada de cenoura com grão-de-bico ou feijão e azeite (12g).

salada de cenoura com grão-de-bico ou feijão e azeite (12g). Jantar: aspargos com quinoa e frango (8g).

aspargos com quinoa e frango (8g). Lanche: uma maçã com casca (5g).

O cardiologista Valeriy Klimov ressalta que a ingestão de fibras ajuda a controlar os níveis de glicose e colesterol, protegendo indiretamente os vasos sanguíneos. Muitas vezes, a reabilitação de pacientes cardíacos começa justamente pela normalização da dieta e a eliminação da constipação.

Cuidados com a ingestão: evitando irritações

Alguns alimentos podem ser agressivos ao sistema digestivo se consumidos crus. O alho e a cebola contêm alicina, um potente antimicrobiano natural, mas seus óleos essenciais podem agravar quadros de gastrite. Para evitar a irritação da mucosa sem perder as propriedades prebióticas, a recomendação é optar por cozimento, assados ou refogados.

O gastroenterologista Sergey Danilov alerta que, em casos de inflamação intestinal ou quando há sinais de má absorção de nutrientes (como rachaduras dolorosas nos lábios, que podem indicar deficiência de vitaminas do complexo B), o uso de fibras brutas deve ser moderado. Nesses cenários, as pectinas em alimentos assados são mais seguras e suaves.

Mudanças simples, como substituir o arroz branco pelo integral ou adicionar sementes de linhaça ao mingau, podem alterar a microbiota em poucos dias. Esse cuidado é vital para a saúde cognitiva, já que existe uma conexão direta entre o intestino e o cérebro.

Dúvidas comuns sobre a saúde intestinal

Por que a fibra solúvel é tão importante?

Ao contrário das fibras brutas, a solúvel forma uma massa gelatinosa no intestino. Ela alimenta bactérias que produzem ácidos graxos de cadeia curta, que protegem as paredes intestinais contra úlceras e outras patologias graves.

Suplementos de vitaminas substituem os vegetais?

Não. Suplementos não contêm fibras alimentares. Além disso, a ingestão descontrolada de vitaminas isoladas pode ser perigosa — como a overdose de vitamina C, que pode afetar os rins —, enquanto as fibras dos alimentos agem de forma complexa e suave.

O consumo de fibras pode causar gases?

Sim, se houver um aumento brusco na dieta. Para evitar o inchaço abdominal, a quantidade de vegetais deve ser aumentada gradualmente e acompanhada de ingestão abundante de água, essencial para que as fibras processem corretamente no organismo.