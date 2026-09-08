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Sensação de pernas pesadas: quando o cansaço pode indicar algo mais

Saúde

A sensação de pernas pesadas, como se houvesse "pesos de chumbo" nos tornozelos, é frequentemente ignorada como cansaço comum. No entanto, esse desconforto, especialmente quando acompanhado de sapatos que parecem apertados ao longo do dia, pode indicar falhas na circulação sanguínea e no metabolismo.

Овсяная ванночка для ног
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овсяная ванночка для ног

O principal motor do sangue nas pernas não é apenas o coração, mas a chamada "bomba muscular" da panturrilha. Durante a caminhada, esses músculos comprimem as veias, empurrando o sangue de volta para cima contra a gravidade. Quando há imobilidade prolongada, esse mecanismo para, resultando no acúmulo de líquidos nos tecidos, o que gera a sensação de inchaço e pressão.

De acordo com o cardiologista Valeriy Klimov, a fadiga nas pernas é um sintoma clássico de estase venosa. A falta de movimento submete as válvulas das veias a uma pressão excessiva, o que pode comprometer sua funcionalidade com o tempo.

Além da movimentação, o metabolismo geral desempenha um papel crucial. O excesso de peso, o tabagismo e o consumo elevado de sal favorecem a retenção de líquidos, sobrecarregando o sistema cardiovascular.

Rotina sedentária vs. trabalho em pé

Tanto passar horas sentado em frente ao computador quanto trabalhar longos períodos em pé apresentam riscos. No primeiro caso, a musculatura fica inativa; no segundo, ela é sobrecarregada sem tempo para relaxar. Em profissionais de escritório, a sensação de pernas "dormentes" pode, em alguns casos, estar associada a processos de aterosclerose, onde placas nas artérias dificultam o fluxo sanguíneo.

Para mitigar esses efeitos, recomenda-se fazer pausas a cada hora para realizar movimentos simples, como ficar na ponta dos pés ou balancear o corpo entre o calcanhar e a ponta do pé, ativando a bomba muscular.

A terapeuta Anna Kuznetsova alerta que é comum confundir o cansaço comum com os primeiros sinais de varizes. Se a sensação de peso vier acompanhada de cãibras noturnas, é fundamental buscar uma avaliação médica.

Sinais de alerta: quando procurar ajuda

O cansaço cotidiano geralmente desaparece após uma noite de sono. No entanto, se as pernas "zumbem" ou pesam logo ao acordar, ou se o inchaço se torna constante, a situação exige investigação profissional. Um marcador crítico de urgência é o edema assimétrico: quando apenas uma perna incha mais que a outra, o que pode indicar um risco de trombose.

Mulheres devem ter atenção redobrada, pois alterações hormonais impactam diretamente o tônus vascular. O acompanhamento endócrino regular ajuda a identificar disfunções que se manifestam através de edema e peso nos membros inferiores.

Medidas de recuperação e cuidados

Para aliviar a sensação de peso, o banho de contraste (alternando água morna e fria) e elevar as pernas acima do nível do coração são medidas que auxiliam mecanicamente o retorno venoso e a drenagem linfática.

Métodos tecnológicos, como a pressoterapia, que simula a massagem linfática profunda, também são utilizados para descompressão dos tecidos. Contudo, o angiologista Aleksey Ryabtsev adverte que massagens por aparelhos e meias de compressão não devem ser utilizadas em casos de inflamação aguda ou suspeita de trombose.

Sobre a gestão de hábitos, a redução do consumo de sal e o controle da qualidade nutricional dos alimentos ajudam a evitar a retenção hídrica. Em relação à hidratação, a redução drástica da ingestão de água pode ser contraproducente, pois o organismo tende a reter líquidos como reserva; a recomendação é manter a ingestão de água pura de forma regular ao longo do dia.

Quanto ao uso de meias compressivas, as de classe profilática são geralmente aceitáveis, mas o uso de malhas terapêuticas deve ser feito exclusivamente sob prescrição médica para evitar a compressão indevida de vasos saudáveis.

Vale ressaltar que a sensação de peso também pode ter origem neurológica: compressões de nervos na região lombar podem gerar sensações falsas de peso, formigamento ou pressão nas panturrilhas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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