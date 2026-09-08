Estresse escolar e imunidade: a relação entre pressão psicológica e infecções

O início do ano letivo costuma trazer consigo uma carga de estresse que vai além das salas de aula. Muitas vezes, a pressão psicológica sentida pelos estudantes é intensificada por hábitos parentais que, embora bem-intencionados, podem prejudicar o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança.

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A armadilha da sobrecarga escolar

Um erro comum é a tentativa de preencher cada hora livre do calendário com atividades extras. A sequência de escola, cursos, esportes e aulas particulares, inclusive aos finais de semana, ignora a necessidade biológica de descanso do cérebro.

Quando o sistema nervoso não tem tempo de recuperação, a capacidade de processar informações diminui. O ano letivo deve ser encarado como uma prova de resistência, e não como uma corrida de curta distância. O esgotamento precoce em setembro pode levar à exaustão mental já em dezembro. Priorizar o sono regulado e uma alimentação adequada para as funções cognitivas é mais proveitoso do que adicionar mais horas de estudo forçado.

Perfeccionismo e a validação pelo desempenho

Outro ponto crítico é a associação do afeto às notas. Quando a criança sente que a aprovação dos pais depende exclusivamente do desempenho acadêmico, cria-se um ciclo de medo do erro e sentimento de culpa.

Esse cenário pode resultar em quadros de ansiedade crônica que persistem até a vida adulta. Além disso, o impacto psicológico reflete na saúde física. Segundo a pediatra Elena Safonova, o estresse gerado por expectativas excessivas pode fragilizar o sistema imunológico, tornando a criança mais suscetível a infecções respiratórias. Nesses casos, a vacinação contra a gripe, embora fundamental, pode ter sua eficácia limitada por um organismo já desgastado por questões psicossomáticas.

O impacto do hipercontrole

A vigilância constante sobre cada passo do estudante — desde a conferência minuciosa de cada lição até o controle rigoroso da alimentação — inibe a autonomia. A criança deixa de tomar iniciativa para agir apenas sob comando.

Essa dependência afeta inclusive a percepção corporal. Quem tem cada refeição ditada pelos pais pode perder a capacidade de distinguir a fome real do tédio, o que gera dificuldades futuras na gestão do comportamento alimentar.

A psicóloga Nadezhda Osipova alerta que a falta de espaço pessoal e a tensão constante são caminhos para o desenvolvimento de neuroses. A recomendação é reduzir a intensidade do controle, permitindo que o jovem cometa erros e aprenda a corrigi-los por conta própria.

Orientações sobre a rotina escolar

Quantidade de atividades: Para alunos dos anos iniciais, recomenda-se limitar as atividades extras a duas ou três por semana, garantindo que ao menos uma envolva atividade física. É essencial que a criança tenha tempo livre para o ócio.

Acompanhamento das tarefas: O suporte dos pais é necessário na alfabetização e nos primeiros anos, mas deve ser reduzido gradualmente. A partir do 6º ano, a responsabilidade pelos estudos deve migrar para o aluno.

Motivação: O estímulo deve focar no esforço e no interesse pelo conhecimento, e não apenas na nota final. O diálogo sobre a utilidade prática do aprendizado é mais eficaz do que ameaças sobre o futuro profissional.

Sinais de esgotamento: Caso a criança apresente sinais de burnout (estafa mental), a orientação é reduzir a carga horária imediatamente, suspender atividades menos prioritárias e garantir o descanso. Um período de regime moderado pode evitar crises mais graves.