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Dor no lado direito e náuseas: quando os sinais podem esconder algo raro

Saúde

Dores no lado direito do abdômen, náuseas, vômitos e febre baixa são sintomas comuns a diversas condições, desde inflamações simples até quadros oncológicos. No entanto, um caso raro registrado na medicina mostra que esses sinais podem esconder algo incomum: a presença de micobactérias da tuberculose na vesícula biliar.

Черно-белое фото хирургини с инструментом в операционной
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Черно-белое фото хирургини с инструментом в операционной

A vesícula biliar raramente é afetada por essa infecção. Isso ocorre porque a bile possui alta alcalinidade e substâncias químicas que funcionam como uma barreira natural, inibindo o crescimento de bactérias.

Para que a tuberculose atinja esse órgão, geralmente é necessária a combinação de dois fatores: uma queda severa na imunidade do paciente e a existência de um foco infeccioso primário em outro sistema do corpo. Na maioria das vezes, a inflamação da vesícula é uma manifestação secundária da tuberculose abdominal, e não a doença principal.

Identificar a patologia antes de uma cirurgia é extremamente difícil, pois não existem marcadores clínicos específicos. Os sintomas são idênticos aos da colecistite (inflamação da vesícula) ou de tumores: dor na região costelar direita, fraqueza, perda de peso e, em alguns casos, icterícia (pele e olhos amarelados).

A raridade da condição é evidenciada pelos dados: em 150 anos de literatura médica, foram registrados apenas entre 120 e 150 casos no mundo, contrastando com os milhões de diagnósticos de tuberculose geral anualmente.

No caso recente, o diagnóstico foi confirmado apenas após a remoção do órgão. A detecção ocorreu por meio da análise histológica, onde um patologista examinou a estrutura dos tecidos sob o microscópio para encontrar o bacilo, algo impossível de visualizar em exames físicos comuns ou durante a cirurgia.

Embora a paciente tenha iniciado o tratamento especializado, médicos ressaltam que a progressão da doença para a vesícula poderia ter sido evitada se o foco primário da infecção fosse detectado precocemente. Para monitorar a saúde abdominal e identificar alterações iniciais, a recomendação geral envolve a realização de exames de rotina, como o hemograma e a ultrassonografia abdominal.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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