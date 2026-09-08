Frango ou peru: qual a melhor escolha para a dieta?

A quantidade de carne de ave no prato diário varia conforme o nível de atividade física e os objetivos individuais de cada pessoa. Frango e peru são considerados opções adaptáveis para a maioria das dietas devido ao perfil proteico.
Um ponto importante no planejamento das refeições é a perda de peso do alimento durante o cozimento. Para obter 200 gramas de filé pronto, por exemplo, é necessário utilizar entre 600 e 700 gramas de carne crua.
Consumo sugerido
Para a manutenção da saúde, a recomendação geral de carne de ave preparada é de 250 a 300 gramas por dia para mulheres e de 300 a 400 gramas para homens. Segundo o nutricionista Anton Polyakov, essas fontes de nutrientes podem, se necessário, suprir toda a demanda diária de proteína animal.
Entretanto, o consumo isolado de proteínas requer cautela. O nutricionista Alexey Dorofeev alerta que o excesso de proteína, mesmo a mais magra, pode sobrecarregar os rins. Por isso, é fundamental equilibrar a ingestão com fibras, provenientes de vegetais e grãos.
Escolha e preparo
O peru costuma apresentar maior valor em micronutrientes e ser menos alergênico que o frango. Para quem busca a redução de peso, a recomendação é priorizar o peito sem pele. Já para a manutenção da massa muscular, as partes mais escuras da ave também são viáveis.
É necessário considerar que esses valores referem-se ao total de proteína animal. Se a dieta já inclui ovos, queijos ou carne vermelha, a quantidade de ave deve ser reduzida proporcionalmente. Consumir proteína além da necessidade do corpo, sem a prática de exercícios físicos, não traz benefícios adicionais.
Dúvidas comuns
Qual a diferença entre frango e peru? O peru é visto como mais dietético e com menos colesterol. O frango é mais acessível e possui maior concentração de vitaminas do complexo B.
A pele deve ser removida? Sim, especialmente em dietas com restrição calórica, pois a maior parte da gordura e das calorias está concentrada na pele.
Pode-se comer carne de ave no jantar? Sim. Por ser digerida em um período de 2 a 3 horas, é uma opção que não sobrecarrega o sistema gastrointestinal antes de dormir.
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