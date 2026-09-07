Uso de órgãos suínos em humanos: o que os casos recentes revelam

Dois pacientes que receberam rins geneticamente modificados de porco acabaram, depois, recebendo órgãos humanos.

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À primeira vista, parece um retorno à estaca zero, mas, para a empresa de biotecnologia eGenesis e para a medicina como um todo, trata-se de um marcador importante. Não se trata de substituir um órgão por outro, mas de testar uma tecnologia de "ponte": um órgão animal sustentando a vida do paciente enquanto se aguarda um doador humano compatível.

Como isso funcionou na prática

Estão em destaque dois casos diferentes. O primeiro é o de um homem de 57 anos que recebeu, em julho de 2023, no NYU Langone Health, um rim modificado. O principal resultado, aqui, é que o organismo não rejeitou o órgão de imediato — o que costuma ser o maior problema em xenotransplantes.

O segundo caso teve outro perfil: o órgão foi transplantado em uma pessoa com morte encefálica confirmada. Isso permitiu que a equipe médica estudasse o funcionamento do órgão suíno dentro do corpo humano sem risco à vida do paciente.

Onde passa a fronteira entre sucesso e tratamento

Manchetes que falam em "vitória sobre a falta de órgãos" costumam deixar de lado um detalhe importante: esses casos não significam que rins de porco já possam ser usados como substituto pleno dos humanos. Hoje, a tecnologia está na fase de verificação de compatibilidade e segurança.

A eGenesis utiliza múltiplas edições genéticas em suínos para tentar driblar o sistema imunológico humano e reduzir o risco de transmissão de infecções próprias do animal. O fato de ambos os pacientes terem, no fim, recebido órgãos humanos confirma, porém, que o porco, por ora, funciona apenas como elo temporário de sustentação — não como solução definitiva.

Por que isso importa, apesar das limitações

Os números da rede de captação e transplante de órgãos dos Estados Unidos (OPTN) ajudam a entender o entusiasmo dos pesquisadores: mais de 100 mil pessoas estão na fila por um transplante, e cerca de 20 morrem por dia antes de encontrar um doador. Se um órgão geneticamente modificado conseguir funcionar de forma estável por alguns meses, isso tiraria uma pressão enorme das filas e poderia salvar pessoas que, de outro modo, morreriam na espera. Por enquanto, os resultados continuam sendo casos isolados.

Para que a tecnologia saia do campo experimental e chegue à prática clínica, é preciso entender as consequências de longo prazo: como o órgão se comporta depois de um ano e se surgem reações imunológicas tardias. Hoje, é um teste promissor, não um método de tratamento pronto.