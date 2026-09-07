Testosterona alta nem sempre traz performance: quando o risco supera o ganho

A busca por maior performance física e mental tem levado muitos homens a monitorar obsessivamente os níveis de testosterona. O crescimento de clínicas online que prometem a "otimização do estilo de vida" por meio de hormônios criou a falsa percepção de que a masculinidade e a saúde dependem exclusivamente de um número em um exame de sangue.

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O que é a "norma" biológica

A testosterona desempenha papéis fundamentais no corpo masculino: auxilia na formação de massa muscular, no crescimento de pelos e na produção de espermatozoides. É natural que os níveis desse hormônio comecem a declinar após os 30 anos.

A intervenção médica é indicada apenas em casos de deficiência crítica, quando a queda hormonal vem acompanhada de sintomas claros, como fadiga patológica, perda acentuada de massa muscular ou redução significativa da libido.

Um ponto central é que a testosterona não é estática. Seus níveis oscilam durante o dia, variam conforme a estação do ano e respondem ao estado emocional. Tentar elevar artificialmente o hormônio em alguém saudável para atingir o limite superior da norma não traz ganhos de força ou eficiência, mas abre portas para riscos clínicos.

Os riscos da terapia sem indicação

Utilizar testosterona para melhorar o bem-estar sem a necessidade médica é perigoso. Quando o corpo recebe o hormônio de forma externa, ele entende que não precisa mais produzi-lo. Esse processo pode levar à atrofia testicular e à supressão da função reprodutiva.

Entre as complicações possíveis estão:

Infertilidade: decorrente da interrupção da síntese própria de espermatozoides.

decorrente da interrupção da síntese própria de espermatozoides. Ginecomastia: o excesso de testosterona pode ser convertido em estrogênio, resultando no crescimento de tecidos mamários em homens.

o excesso de testosterona pode ser convertido em estrogênio, resultando no crescimento de tecidos mamários em homens. Problemas dermatológicos: a estimulação excessiva das glândulas sebáceas pode provocar acne.

a estimulação excessiva das glândulas sebáceas pode provocar acne. Queda capilar: a conversão hormonal também pode acelerar a perda de cabelo no couro cabeludo.

Hormônios e comportamento

A ideia de que níveis altos de testosterona tornam o homem automaticamente mais agressivo ou dominante não é sustentada por evidências robustas. Metanálises, incluindo estudos de 2020, indicam que a ligação entre a administração do hormônio e o aumento da agressividade é fraca, manifestando-se principalmente em pessoas que já possuem tendência à impulsividade.

Pesquisas psicológicas sugerem que o ambiente social influencia os hormônios mais do que o contrário. Por exemplo, homens que exercem cuidados ativos com os filhos tendem a apresentar uma redução nos níveis de testosterona. Muitas vezes, a agressividade é uma resposta a pressões sociais sobre a masculinidade, e não um resultado direto da biologia.

O impacto do estilo de vida

Curiosamente, hábitos frequentemente associados à imagem de "homem forte" — como sobrecarga de trabalho e negligência com o descanso — são justamente os que prejudicam a testosterona. Estresse crônico, privação de sono e alimentação precária podem fazer com que um homem de 35 anos apresente níveis hormonais comparáveis aos de um idoso de 80 anos.

Tentar substituir o descanso e a gestão do estresse por injeções não restaura a saúde. A resistência física e a prontidão para esforços dependem do equilíbrio do sistema nervoso e da fisiologia geral, e não de um ajuste artificial nos exames.

As recomendações médicas focam na higiene do sono e na redução do cortisol (o hormônio do estresse) antes de qualquer terapia hormonal. A testosterona é uma ferramenta biológica importante, mas não deve ser usada como régua para medir a força ou a capacidade profissional de um homem.