Maçã com casca: por que a forma de comer influencia a saúde das artérias

O hábito de comer maçãs diariamente pode ter um impacto direto nos níveis de colesterol LDL, conhecido como "colesterol ruim".

Photo: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холестериновая бляшка

Esse efeito ocorre devido à presença da pectina, um tipo de fibra solúvel que atua no organismo como um sorbente. A substância se liga às partículas de colesterol, facilitando a sua eliminação e evitando que estas se acumulem nas paredes das artérias.

Para aproveitar esse processo, o consumo da fruta com a casca é fundamental, pois é nela que se concentra a maior parte dos antioxidantes e das substâncias ativas.

As alterações na composição do sangue não são instantâneas, mas tornam-se perceptíveis após algumas semanas de consumo regular.

É importante ressaltar que a ingestão de maçãs funciona como uma medida preventiva para a saúde cardiovascular e não substitui tratamentos medicamentosos ou serve como cura para doenças do coração. O hábito auxilia na manutenção dos vasos sanguíneos quando integrado a uma dieta equilibrada.