Frutas vermelhas no diabetes e gastrite: quando o consumo exige cautela

Muitas pessoas consomem frutas vermelhas e bagas diariamente, mas raramente questionam qual a quantidade ideal para colher os benefícios sem prejudicar a saúde. Para um adulto, a ingestão segura varia entre 150 e 300 gramas por dia, desde que consumidas em sua forma natural e sem a adição de açúcar.

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Esses alimentos são fontes de compostos biologicamente ativos, como antocianinas, flavonoides, vitaminas do complexo B, vitamina C e fibras alimentares. A presença de fibras é fundamental para a manutenção do microbioma intestinal e a regularidade do trânsito intestinal.

Cada tipo de fruta oferece componentes específicos: enquanto o mirtilo contém substâncias que auxiliam a saúde dos vasos da retina, a framboesa apresenta concentrações relevantes de salicilatos. Por isso, alternar as variedades no cardápio permite a absorção de um espectro mais amplo de micronutrientes.

A Dra. Anna Kuznetsova, médica terapeuta especialista em profilaxia baseada em evidências, alerta que, embora sejam concentrados naturais de antioxidantes, a moderação é essencial para evitar reações gastrointestinais ou oscilações nos níveis de glicose no sangue.

O consumo excessivo, mesmo de frutas com baixas calorias, traz riscos. A alta concentração de frutose e ácidos orgânicos pode irritar a mucosa do estômago e do intestino, resultando em sintomas como inchaço abdominal ou azia.

A atenção deve ser redobrada para pessoas com diabetes mellitus, gastrite com acidez elevada ou síndrome do intestino irritável. Nesses casos, ultrapassar o limite de 300 gramas pode agravar a condição clínica preexistente.

Para preservar a integridade nutricional, a recomendação é o consumo de frutos frescos ou congelados. O processamento térmico, como no cozimento de geleias e compotas, destrói a vitamina C e outros compostos sensíveis ao calor. Além disso, adicionar açúcar refinado a essas frutas eleva drasticamente a carga glicêmica do alimento.

Para quem busca controle de peso, a ingestão dentro do limite de 300 gramas serve como alternativa a doces calóricos, já que as fibras promovem a sensação de saciedade por mais tempo. Quanto à substituição por geleias sem açúcar, a opção é viável apenas se a fruta tiver sido amassada sem aquecimento, pois a fervura prolongada elimina a maior parte das vitaminas.