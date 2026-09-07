Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Estudo da Penn State analisa impacto do abacate no perfil lipídico

Saúde

O consumo diário de um abacate pode auxiliar na redução de riscos cardiovasculares em pessoas com excesso de peso. A conclusão é de pesquisadores da Universidade do Estado da Pensilvânia (Penn State), que identificaram que o efeito ocorre pela diminuição de partículas específicas no sangue responsáveis pelo transporte do colesterol.

Авокадо
Photo: unsplash.com by Thanti Riess is licensed under Free to use under the Unsplash License
Авокадо

Muitas vezes, a análise tradicional do colesterol "ruim" (LDL) não revela todo o cenário de risco. O colesterol não circula sozinho; ele é transportado por partículas proteicas. Para a saúde das artérias, a concentração desses transportadores é tão relevante quanto a quantidade total de colesterol.

O problema reside no tamanho dessas partículas. Se dois pacientes possuem o mesmo nível de LDL, mas um apresenta partículas grandes e o outro partículas pequenas e numerosas, este último tem maior probabilidade de sofrer um ataque cardíaco. Partículas menores penetram com mais facilidade nas paredes das artérias, formando placas que tornam os vasos rígidos e estreitos. Isso prejudica o fluxo sanguíneo, especialmente sob estresse ou esforço físico, podendo provocar picos de pressão arterial.

A composição do abacate, rica em fibras e ácidos graxos monoinsaturados, atua na correção qualitativa do perfil lipídico. Esse ajuste é particularmente relevante em casos de obesidade abdominal, onde os riscos metabólicos são mais acentuados.

O estudo acompanhou 786 adultos com mais de 25 anos e sinais de obesidade (circunferência abdominal superior a 101 cm para homens e 88 cm para mulheres) durante seis meses. Um grupo manteve a dieta habitual, enquanto o outro consumiu um abacate por dia, sem alterar a atividade física ou outros hábitos alimentares.

A metodologia permitiu observar o impacto do alimento em condições reais, sem o controle rigoroso de cardápios comuns em laboratórios, simulando a alimentação imprevisível do dia a dia.

Após o período, o grupo que consumiu abacate apresentou uma redução de 49 nanomoles por litro na concentração de partículas de LDL. Segundo os pesquisadores, isso equivale a uma diminuição de 4% no risco de eventos cardiovasculares graves. Um ponto importante: a inclusão do fruto na dieta não resultou em perda de peso nem na redução da circunferência da cintura.

Embora a redução de 4% seja menor do que a obtida por mudanças dietéticas completas (que podem variar entre 14% e 29%), a adoção de um hábito simples é uma estratégia de prevenção viável para quem encontra dificuldades em alterar radicalmente o estilo de vida.

Qualquer mudança na alimentação deve ser orientada por um médico, especialmente para quem já possui distúrbios metabólicos. Como o abacate é um alimento calórico, sua inserção na dieta deve ser planejada para que o benefício vascular não seja anulado pelo ganho de peso.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
Mulher
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
Jardinagem
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la
Casa, Reforma e Imóveis
A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la
Mais populares
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90

A estética capilar para os próximos anos propõe a transição de padrões rígidos para a valorização de texturas vivas e do charme individual dos fios.

Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer
Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer
últimos materiais
Estudo da Penn State analisa impacto do abacate no perfil lipídico
Louça com rachaduras ou lascas: quando o risco à saúde aumenta
Lula destaca compromisso do Brasil com transição energética e soberania em escala global
Ponte 25 de Abril bloqueada pelo barulho: o impacto invisível que atingiu o bolso dos portugueses
Desejo de doar a córnea: por que a vontade do doador nem sempre é concretizada
Ameba rara em água doce deixa menino em estado grave em Israel
Tons profundos e texturizados: as cores de cabelo que dominam o outono
O detalhe térmico que pode anular a validade do seu kit de emergência
Scout Traveler Trail-Ready: a solução de geometria para evitar obstáculos
А nova versão do L'Heure Bleue da Guerlain modernizou o uso do íris
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.