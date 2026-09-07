Estudo da Penn State analisa impacto do abacate no perfil lipídico

O consumo diário de um abacate pode auxiliar na redução de riscos cardiovasculares em pessoas com excesso de peso. A conclusão é de pesquisadores da Universidade do Estado da Pensilvânia (Penn State), que identificaram que o efeito ocorre pela diminuição de partículas específicas no sangue responsáveis pelo transporte do colesterol.

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Muitas vezes, a análise tradicional do colesterol "ruim" (LDL) não revela todo o cenário de risco. O colesterol não circula sozinho; ele é transportado por partículas proteicas. Para a saúde das artérias, a concentração desses transportadores é tão relevante quanto a quantidade total de colesterol.

O problema reside no tamanho dessas partículas. Se dois pacientes possuem o mesmo nível de LDL, mas um apresenta partículas grandes e o outro partículas pequenas e numerosas, este último tem maior probabilidade de sofrer um ataque cardíaco. Partículas menores penetram com mais facilidade nas paredes das artérias, formando placas que tornam os vasos rígidos e estreitos. Isso prejudica o fluxo sanguíneo, especialmente sob estresse ou esforço físico, podendo provocar picos de pressão arterial.

A composição do abacate, rica em fibras e ácidos graxos monoinsaturados, atua na correção qualitativa do perfil lipídico. Esse ajuste é particularmente relevante em casos de obesidade abdominal, onde os riscos metabólicos são mais acentuados.

O estudo acompanhou 786 adultos com mais de 25 anos e sinais de obesidade (circunferência abdominal superior a 101 cm para homens e 88 cm para mulheres) durante seis meses. Um grupo manteve a dieta habitual, enquanto o outro consumiu um abacate por dia, sem alterar a atividade física ou outros hábitos alimentares.

A metodologia permitiu observar o impacto do alimento em condições reais, sem o controle rigoroso de cardápios comuns em laboratórios, simulando a alimentação imprevisível do dia a dia.

Após o período, o grupo que consumiu abacate apresentou uma redução de 49 nanomoles por litro na concentração de partículas de LDL. Segundo os pesquisadores, isso equivale a uma diminuição de 4% no risco de eventos cardiovasculares graves. Um ponto importante: a inclusão do fruto na dieta não resultou em perda de peso nem na redução da circunferência da cintura.

Embora a redução de 4% seja menor do que a obtida por mudanças dietéticas completas (que podem variar entre 14% e 29%), a adoção de um hábito simples é uma estratégia de prevenção viável para quem encontra dificuldades em alterar radicalmente o estilo de vida.

Qualquer mudança na alimentação deve ser orientada por um médico, especialmente para quem já possui distúrbios metabólicos. Como o abacate é um alimento calórico, sua inserção na dieta deve ser planejada para que o benefício vascular não seja anulado pelo ganho de peso.