Louça com rachaduras ou lascas: quando o risco à saúde aumenta

Muitas pessoas mantêm pratos, copos ou tigelas com pequenas rachaduras ou lascas, acreditando que, se a peça ainda cumpre sua função, não há problema. No entanto, esses danos transformam a louça em um reservatório de bactérias que a lavagem comum não consegue eliminar.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кухня с треснувшей тарелкой и капающим краном

O risco reside no fato de que qualquer fissura cria uma cavidade onde a esponja e o jato de água não alcançam. Nesses espaços, acumulam-se resíduos de comida e umidade, criando o ambiente ideal para a formação de biofilmes — comunidades microbianas estruturadas que protegem as bactérias de detergentes e desinfetantes.

Materiais como cerâmica e vidro são particularmente problemáticos. Eles podem apresentar microfissuras invisíveis a olho nu que se expandem com mudanças de temperatura ou impactos. Quando novos alimentos entram em contato com essas áreas, as bactérias acumuladas podem ser transferidas para a comida, aumentando o risco de infecções alimentares.

A lavagem manual rigorosa ou o uso de máquinas de lavar louças não garantem a esterilização de superfícies danificadas. Os agentes de limpeza não penetram profundamente nas fendas, e as altas temperaturas podem não ser suficientes para eliminar esporos e formas vegetativas de microrganismos situados no fundo da rachadura.

De acordo com a especialista em controle sanitário-epidemiológico Nadezhda Ilyina, a perda da integridade da superfície retira a capacidade do utensílio de ser adequadamente higienizado. Ela alerta que isso não se aplica apenas a rachaduras visíveis, mas também a lascas nas bordas, descamações no esmalte e riscos profundos em utensílios de plástico.

Para evitar a contaminação cruzada, a orientação é a substituição imediata de qualquer peça que apresente danos na estrutura ou no revestimento. A inspeção regular da louça durante a lavagem é a medida mais simples para evitar riscos à saúde, como gastroenterites ou salmonelose.