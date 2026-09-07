Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Louça com rachaduras ou lascas: quando o risco à saúde aumenta

Saúde

Muitas pessoas mantêm pratos, copos ou tigelas com pequenas rachaduras ou lascas, acreditando que, se a peça ainda cumpre sua função, não há problema. No entanto, esses danos transformam a louça em um reservatório de bactérias que a lavagem comum não consegue eliminar.

Кухня с треснувшей тарелкой и капающим краном
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кухня с треснувшей тарелкой и капающим краном

O risco reside no fato de que qualquer fissura cria uma cavidade onde a esponja e o jato de água não alcançam. Nesses espaços, acumulam-se resíduos de comida e umidade, criando o ambiente ideal para a formação de biofilmes — comunidades microbianas estruturadas que protegem as bactérias de detergentes e desinfetantes.

Materiais como cerâmica e vidro são particularmente problemáticos. Eles podem apresentar microfissuras invisíveis a olho nu que se expandem com mudanças de temperatura ou impactos. Quando novos alimentos entram em contato com essas áreas, as bactérias acumuladas podem ser transferidas para a comida, aumentando o risco de infecções alimentares.

A lavagem manual rigorosa ou o uso de máquinas de lavar louças não garantem a esterilização de superfícies danificadas. Os agentes de limpeza não penetram profundamente nas fendas, e as altas temperaturas podem não ser suficientes para eliminar esporos e formas vegetativas de microrganismos situados no fundo da rachadura.

De acordo com a especialista em controle sanitário-epidemiológico Nadezhda Ilyina, a perda da integridade da superfície retira a capacidade do utensílio de ser adequadamente higienizado. Ela alerta que isso não se aplica apenas a rachaduras visíveis, mas também a lascas nas bordas, descamações no esmalte e riscos profundos em utensílios de plástico.

Para evitar a contaminação cruzada, a orientação é a substituição imediata de qualquer peça que apresente danos na estrutura ou no revestimento. A inspeção regular da louça durante a lavagem é a medida mais simples para evitar riscos à saúde, como gastroenterites ou salmonelose.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
Mulher
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
Jardinagem
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la
Casa, Reforma e Imóveis
A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la
Mais populares
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90

A estética capilar para os próximos anos propõe a transição de padrões rígidos para a valorização de texturas vivas e do charme individual dos fios.

Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer
Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer
últimos materiais
Estudo da Penn State analisa impacto do abacate no perfil lipídico
Louça com rachaduras ou lascas: quando o risco à saúde aumenta
Lula destaca compromisso do Brasil com transição energética e soberania em escala global
Ponte 25 de Abril bloqueada pelo barulho: o impacto invisível que atingiu o bolso dos portugueses
Desejo de doar a córnea: por que a vontade do doador nem sempre é concretizada
Ameba rara em água doce deixa menino em estado grave em Israel
Tons profundos e texturizados: as cores de cabelo que dominam o outono
O detalhe térmico que pode anular a validade do seu kit de emergência
Scout Traveler Trail-Ready: a solução de geometria para evitar obstáculos
А nova versão do L'Heure Bleue da Guerlain modernizou o uso do íris
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.