Desejo de doar a córnea: por que a vontade do doador nem sempre é concretizada

A decisão de se tornar um doador de córnea é um gesto altruísta, mas a concretização desse desejo depende de uma sequência complexa e sensível de etapas. Se houver falha em qualquer um desses pontos, o tecido se perde e a chance de recuperar a visão de outra pessoa desaparece.

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A Índia exemplifica a gravidade desse cenário. Entre 2015 e 2023, o número de transplantes de córnea saltou de 10 mil para 30 mil anuais. Apesar do crescimento, a demanda por cirurgias supera significativamente a quantidade de tecidos disponíveis.

Um dos principais obstáculos ocorre após o falecimento do doador. Mesmo quando a pessoa manifestou a vontade de doar em vida, a decisão final geralmente cabe aos familiares. Medos, mitos e a falta de informações fazem com que parentes recusem a extração dos tecidos, invalidando a intenção original do doador.

Para que o sistema de transplantes seja eficiente, a conscientização pública não é suficiente. É necessário aprimorar três pilares fundamentais:

Comunicação em momentos críticos: a capacidade dos médicos de abordar a família do falecido com tato e clareza, considerando o estado de choque dos parentes.

a capacidade dos médicos de abordar a família do falecido com tato e clareza, considerando o estado de choque dos parentes. Logística rigorosa: a córnea é um material extremamente delicado. O tecido deve ser extraído e transportado ao banco de olhos em um prazo rigoroso; qualquer atraso na coordenação entre hospitais e ONGs torna o órgão inviável.

a córnea é um material extremamente delicado. O tecido deve ser extraído e transportado ao banco de olhos em um prazo rigoroso; qualquer atraso na coordenação entre hospitais e ONGs torna o órgão inviável. Digitalização de dados: a implementação de plataformas digitais para gerenciar listas de espera e agilizar a conexão entre doadores e centros cirúrgicos.

O aumento da informação não garante, por si só, mais cirurgias. O processo só se torna sistêmico quando organizações sociais, governos e clínicas integram suas operações em um fluxo único, desde o consentimento inicial até a mesa de cirurgia.