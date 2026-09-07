Volta às aulas e frio: quais alimentos podem fortalecer a imunidade infantil

Com a chegada do frio e o retorno às aulas, o sistema imunológico das crianças enfrenta uma carga maior de desafios. Além da higiene básica e do sono regular, a alimentação diária é um fator determinante para a proteção do organismo e para a manutenção da capacidade cognitiva dos alunos.

Photo: Мария Круглова is licensed under public domain Морковный салат к ужину

Alimentos com ação antimicrobiana e vitaminas

Vegetais ricos em fitoncidas, como a cebola e o alho, funcionam como uma barreira natural contra infecções devido ao seu efeito antimicrobiano. A inclusão de folhas verdes frescas também é recomendada por serem fontes de antioxidantes.

A médica generalista Elena Morozova explica que a densidade nutritiva do cardápio deve ser alta no outono. Segundo a especialista, a vitamina C — presente em frutas como groselha, mirtilo e citrinos — é fundamental para a proteção das mucosas, evitando que o organismo fique vulnerável a agentes externos.

Para preservar a concentração de vitaminas, que se perdem em processos industriais, a orientação é substituir sucos industrializados por infusões de frutas e chás caseiros. Além disso, a hidratação adequada auxilia a eliminação de toxinas do corpo.

Proteínas e gorduras para a saúde cerebral

As proteínas de qualidade são a base para a produção de anticorpos (imunoglobulinas) e servem como material estrutural para o crescimento. O cardápio deve incluir ovos, carnes, peixes e vísceras. Caldos de ossos também são destacados por auxiliarem a saúde intestinal, local onde se concentra grande parte das células imunológicas.

A médica terapeuta Anna Kuznetsova ressalta que a proteína atua como transporte para as vitaminas e base para as células de defesa. Sem a ingestão adequada de proteínas animais, ao menos três vezes ao dia em diferentes formas, a eficácia de suplementos para a imunidade pode ser reduzida.

Quanto às gorduras, a recomendação é eliminar produtos de confeitaria com gorduras trans e priorizar a manteiga, o abacate e o óleo de fígado de bacalhau. Esses lipídios são essenciais para o funcionamento do cérebro durante a sobrecarga escolar.

Especiarias e suporte nutricional

Especiarias como a cúrcuma e o gengibre podem ser adicionadas a pratos e bebidas por possuírem propriedades anti-inflamatórias, criando uma camada extra de segurança alimentar.

O nutricionista Aleksey Dorofeev observa que, embora as especiarias auxiliem na correção da dieta, a alimentação é apenas parte de um sistema. Ele alerta que o menu, por mais equilibrado que seja, não substitui o diagnóstico médico caso a criança apresente deficiências nutricionais ocultas.

A relação entre alimentação e desenvolvimento cognitivo é direta, pois a evolução do córtex cerebral depende de processos metabólicos eficientes. O padrão alimentar estabelecido na infância reflete inclusive na saúde mental e produtividade na vida adulta.

Dúvidas comuns sobre a alimentação infantil

Barrinhas de proteína substituem a carne?<n

Não. Alimentos integrais oferecem um perfil de aminoácidos e micronutrientes que não podem ser replicados em produtos processados, que geralmente contêm excesso de açúcar e conservantes.

Como introduzir alho e cebola para crianças que rejeitam o sabor?

A sugestão é utilizá-los cozidos em sopas e molhos, o que suaviza o sabor, ou optar pelas versões desidratadas.

Por que a manteiga é preferível aos doces industrializados?

A manteiga natural fornece vitaminas A e D, essenciais para a visão e a saúde óssea, enquanto os doces costumam conter gorduras trans, que prejudicam a função vascular e cerebral.

A dieta sozinha protege contra a gripe?

Um cardápio equilibrado é uma base fundamental, mas deve estar aliado à atividade física, higiene e exposição gradual ao frio (estímulos de resistência). Em cenários de epidemias graves, a nutrição atua auxiliando o corpo a recuperar-se mais rapidamente da doença.