Menino de 7 anos vence anemia aplástica com ajuda de doador compatível da família

Um menino de sete anos recuperou a capacidade de produzir sangue após passar pelo primeiro ciclo completo de transplante de medula óssea realizado no Centro Republicano de Oncologia e Hematologia Pediátrica (RDKB). O paciente sofria de anemia aplástica, condição em que a medula para de funcionar, tornando o transplante a única chance de sobrevivência.

Photo: Own work by Jlabanimation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анемия в клетках крови

O ponto mais crítico do processo foi a busca por um doador compatível, tarefa que costuma ser difícil. No caso desta criança, o próprio irmão foi identificado como doador. A compatibilidade genética total entre parentes é rara e fundamental para reduzir as chances de rejeição ou a ocorrência da reação "enxerto contra hospedeiro", quando as novas células atacam os tecidos do paciente.

Devido à vulnerabilidade extrema do sistema imunológico durante o procedimento, a operação ocorreu em um bloco estéril para evitar qualquer infecção, que seria fatal. O menino segue sob observação constante e seu estado é considerado estável.

O sucesso definitivo da operação agora depende da fase de fixação das células. Pavel Ershov, especialista em organização e saúde pública, explica que a criança passará por meses de terapia de suporte. Esse período é necessário para que a nova medula se estabeleça no organismo; somente após essa etapa será possível determinar se o paciente poderá viver sem a dependência de medicamentos contínuos.

A realização de todas as etapas do processo — da seleção do doador ao acompanhamento da fixação das células — em uma única unidade é um marco para a medicina da república. O centro foi inaugurado em 2024 e opera com o apoio de projetos nacionais de saúde e assistência familiar.

Fonte: Pravda.Ru