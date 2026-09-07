Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Menino de 7 anos vence anemia aplástica com ajuda de doador compatível da família

Saúde

Um menino de sete anos recuperou a capacidade de produzir sangue após passar pelo primeiro ciclo completo de transplante de medula óssea realizado no Centro Republicano de Oncologia e Hematologia Pediátrica (RDKB). O paciente sofria de anemia aplástica, condição em que a medula para de funcionar, tornando o transplante a única chance de sobrevivência.

Анемия в клетках крови
Photo: Own work by Jlabanimation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анемия в клетках крови

O ponto mais crítico do processo foi a busca por um doador compatível, tarefa que costuma ser difícil. No caso desta criança, o próprio irmão foi identificado como doador. A compatibilidade genética total entre parentes é rara e fundamental para reduzir as chances de rejeição ou a ocorrência da reação "enxerto contra hospedeiro", quando as novas células atacam os tecidos do paciente.

Devido à vulnerabilidade extrema do sistema imunológico durante o procedimento, a operação ocorreu em um bloco estéril para evitar qualquer infecção, que seria fatal. O menino segue sob observação constante e seu estado é considerado estável.

O sucesso definitivo da operação agora depende da fase de fixação das células. Pavel Ershov, especialista em organização e saúde pública, explica que a criança passará por meses de terapia de suporte. Esse período é necessário para que a nova medula se estabeleça no organismo; somente após essa etapa será possível determinar se o paciente poderá viver sem a dependência de medicamentos contínuos.

A realização de todas as etapas do processo — da seleção do doador ao acompanhamento da fixação das células — em uma única unidade é um marco para a medicina da república. O centro foi inaugurado em 2024 e opera com o apoio de projetos nacionais de saúde e assistência familiar.

Fonte: Pravda.Ru

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
Jardinagem
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
Sofá afundando ou rangendo: como escolher um modelo que não estraga rápido
Casa, Reforma e Imóveis
Sofá afundando ou rangendo: como escolher um modelo que não estraga rápido
Mais populares
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90

A estética capilar para os próximos anos propõe a transição de padrões rígidos para a valorização de texturas vivas e do charme individual dos fios.

Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
Especialistas alertam sobre mitos de adubação caseira em orquídeas
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Do armário para a janela: como reaproveitar lençóis em cortinas
Não jogue fora as sobras de piso laminado: veja o que fazer
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
7 peças essenciais para montar um guarda-roupa de trabalho para o outono
últimos materiais
Turismo de bem-estar e moedas digitais: a estratégia russa para atrair a China
Menino de 7 anos vence anemia aplástica com ajuda de doador compatível da família
Tribunal do Cairo condena apresentadora Sarah Jalifa e seu irmão à pena de morte
O abismo educativo que divide o país: Lisboa e Algarve enfrentam desfechos alarmantes no ensino
Espinafre e queijo Brynza: a combinação ideal para um rolo de massa folhada
Nova rota ferroviária ligará Rússia e Paquistão via Corredor Norte-Sul
Receita de panqueca com queijo cottage e banana pronta em 15 minutos
Pesquisadores da Universidade Nacional de Seul desenvolvem novo material eletrônico com auxílio de IA
Perfuração no Lago Vostok levanta debate sobre contaminação de ecossistema antigo
Projeto de casa em Nova Jersey prioriza ergonomia para família numerosa
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.