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Fome constante após comer: quando o padrão merece atenção

Saúde

Sentir fome nem sempre significa que o corpo precisa de mais calorias. Existem diferenças claras entre a fome física e a fome emocional, que surgem por motivos distintos e se manifestam de formas diferentes.

Раздражённый мужчина за столом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Раздражённый мужчина за столом

A fome física ocorre quando há uma carência real de nutrientes. Ela é identificada por sinais como a sensação de vazio no estômago, fraqueza ou tontura. Já a fome emocional é desencadeada por fatores psicológicos, como estresse, ansiedade ou tédio, não tendo relação com a falta de energia do organismo.

Quando a sensação de fome é persistente, mesmo após refeições recentes, isso pode ser um sinal de alerta para questões de saúde. Entre as causas possíveis, destacam-se:

  • Alterações hormonais;
  • Distúrbios metabólicos;
  • Quadros depressivos.

Para lidar com o apetite emocional, a orientação é desenvolver a capacidade de identificar as próprias emoções e buscar alternativas para aliviar o estresse, como a prática de atividades físicas, meditação ou convivência com pessoas próximas.

Para evitar episódios de compulsão alimentar ou crises agudas de fome, recomenda-se manter uma rotina de alimentação regular e uma dieta equilibrada.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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