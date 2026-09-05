Fome constante após comer: quando o padrão merece atenção

Sentir fome nem sempre significa que o corpo precisa de mais calorias. Existem diferenças claras entre a fome física e a fome emocional, que surgem por motivos distintos e se manifestam de formas diferentes.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Раздражённый мужчина за столом

A fome física ocorre quando há uma carência real de nutrientes. Ela é identificada por sinais como a sensação de vazio no estômago, fraqueza ou tontura. Já a fome emocional é desencadeada por fatores psicológicos, como estresse, ansiedade ou tédio, não tendo relação com a falta de energia do organismo.

Quando a sensação de fome é persistente, mesmo após refeições recentes, isso pode ser um sinal de alerta para questões de saúde. Entre as causas possíveis, destacam-se:

Alterações hormonais;

Distúrbios metabólicos;

Quadros depressivos.

Para lidar com o apetite emocional, a orientação é desenvolver a capacidade de identificar as próprias emoções e buscar alternativas para aliviar o estresse, como a prática de atividades físicas, meditação ou convivência com pessoas próximas.

Para evitar episódios de compulsão alimentar ou crises agudas de fome, recomenda-se manter uma rotina de alimentação regular e uma dieta equilibrada.