Fome constante após comer: quando o padrão merece atenção

Sentir fome nem sempre significa que o corpo precisa de mais calorias. Existem diferenças claras entre a fome física e a fome emocional, que surgem por motivos distintos e se manifestam de formas diferentes.
A fome física ocorre quando há uma carência real de nutrientes. Ela é identificada por sinais como a sensação de vazio no estômago, fraqueza ou tontura. Já a fome emocional é desencadeada por fatores psicológicos, como estresse, ansiedade ou tédio, não tendo relação com a falta de energia do organismo.
Quando a sensação de fome é persistente, mesmo após refeições recentes, isso pode ser um sinal de alerta para questões de saúde. Entre as causas possíveis, destacam-se:
Para lidar com o apetite emocional, a orientação é desenvolver a capacidade de identificar as próprias emoções e buscar alternativas para aliviar o estresse, como a prática de atividades físicas, meditação ou convivência com pessoas próximas.
Para evitar episódios de compulsão alimentar ou crises agudas de fome, recomenda-se manter uma rotina de alimentação regular e uma dieta equilibrada.
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A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.