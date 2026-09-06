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Aquecer comida no plástico? O impacto desse hábito na ingestão de polímeros

Saúde

Muitas pessoas optam por água engarrafada acreditando ser a escolha mais saudável, mas a realidade da embalagem revela um risco invisível: o microplástico. Partículas minúsculas de polímeros sintéticos, que entram no corpo através da água, dos alimentos e do ar, podem se acumular nos tecidos humanos ao longo do tempo.

Человек с пластиковой посудой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Человек с пластиковой посудой

Estudos indicam que a água engarrafada contém três vezes mais microplásticos do que a água da torneira. Isso ocorre porque as próprias garrafas plásticas liberam resíduos mesmo quando armazenadas em temperatura ambiente.

Outro ponto de atenção é o hábito de aquecer alimentos em recipientes de plástico. O calor amolece o material, acelerando a migração de partículas para a comida; nesse cenário, a contaminação pode aumentar em até 10 vezes.

O acúmulo dessas substâncias no organismo não causa sintomas agudos imediatos, mas pode desencadear processos inflamatórios e interferir no sistema hormonal. Por ser um risco progressivo e silencioso, a prevenção baseia-se na redução da exposição diária.

Para diminuir a ingestão de microplásticos, algumas mudanças simples na rotina são recomendadas:

  • Priorizar a água filtrada ou fervida em vez da água engarrafada.
  • Utilizar recipientes de vidro ou cerâmica para armazenar e aquecer alimentos.
  • Consumir mais frutas e vegetais frescos, ricos em fibras.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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