Aquecer comida no plástico? O impacto desse hábito na ingestão de polímeros

Muitas pessoas optam por água engarrafada acreditando ser a escolha mais saudável, mas a realidade da embalagem revela um risco invisível: o microplástico. Partículas minúsculas de polímeros sintéticos, que entram no corpo através da água, dos alimentos e do ar, podem se acumular nos tecidos humanos ao longo do tempo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Человек с пластиковой посудой

Estudos indicam que a água engarrafada contém três vezes mais microplásticos do que a água da torneira. Isso ocorre porque as próprias garrafas plásticas liberam resíduos mesmo quando armazenadas em temperatura ambiente.

Outro ponto de atenção é o hábito de aquecer alimentos em recipientes de plástico. O calor amolece o material, acelerando a migração de partículas para a comida; nesse cenário, a contaminação pode aumentar em até 10 vezes.

O acúmulo dessas substâncias no organismo não causa sintomas agudos imediatos, mas pode desencadear processos inflamatórios e interferir no sistema hormonal. Por ser um risco progressivo e silencioso, a prevenção baseia-se na redução da exposição diária.

Para diminuir a ingestão de microplásticos, algumas mudanças simples na rotina são recomendadas:

Priorizar a água filtrada ou fervida em vez da água engarrafada.

Utilizar recipientes de vidro ou cerâmica para armazenar e aquecer alimentos.

Consumir mais frutas e vegetais frescos, ricos em fibras.