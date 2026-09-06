Aquecer comida no plástico? O impacto desse hábito na ingestão de polímeros

Muitas pessoas optam por água engarrafada acreditando ser a escolha mais saudável, mas a realidade da embalagem revela um risco invisível: o microplástico. Partículas minúsculas de polímeros sintéticos, que entram no corpo através da água, dos alimentos e do ar, podem se acumular nos tecidos humanos ao longo do tempo.
Estudos indicam que a água engarrafada contém três vezes mais microplásticos do que a água da torneira. Isso ocorre porque as próprias garrafas plásticas liberam resíduos mesmo quando armazenadas em temperatura ambiente.
Outro ponto de atenção é o hábito de aquecer alimentos em recipientes de plástico. O calor amolece o material, acelerando a migração de partículas para a comida; nesse cenário, a contaminação pode aumentar em até 10 vezes.
O acúmulo dessas substâncias no organismo não causa sintomas agudos imediatos, mas pode desencadear processos inflamatórios e interferir no sistema hormonal. Por ser um risco progressivo e silencioso, a prevenção baseia-se na redução da exposição diária.
Para diminuir a ingestão de microplásticos, algumas mudanças simples na rotina são recomendadas:
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Alguns hábitos diários de higienização e secagem podem comprometer a estrutura dos fios, transformando a fibra capilar em uma massa seca e quebradiça.