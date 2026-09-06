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Consumo de ultraprocessados e depressão: quando a química no prato importa

Saúde

A cor vibrante de um iogurte ou o aroma intenso de uma sobremesa industrializada podem ter um custo invisível para a saúde mental. Um estudo abrangente identificou uma associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e o aumento do risco de depressão, apontando que o problema não reside apenas nas calorias, mas em aditivos químicos específicos.

Девушка ест пирожные
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Девушка ест пирожные

A análise acompanhou 170 mil adultos durante mais de 10 anos. Os pesquisadores avaliaram 39 ingredientes típicos de processamento profundo, como emulsificantes e amidos modificados. Os resultados mostram que três grupos de substâncias possuem a ligação mais forte com a deterioração da saúde psíquica:

  • Aromatizantes: quando a proporção desses itens na dieta sobe de 5% para 40%, o risco de depressão aumenta em 46%.
  • Corantes: o aumento do consumo de 3% para 20% está associado a uma elevação de 49% no risco.
  • Adoçantes: pessoas cuja dieta contém 20% de produtos com essas substâncias apresentam quadros depressivos com mais frequência do que quem as evita.

É fundamental distinguir a associação estatística de uma causa direta. O estudo registra que esses fatores caminham juntos, mas não prova que o corante, por si só, gera a depressão. No entanto, os autores destacam um "efeito dose-dependente": quanto maior a quantidade de química no prato, maior a probabilidade do diagnóstico, o que reduz a chance de ser apenas uma coincidência.

Embora o mecanismo exato ainda não tenha sido confirmado, a ciência trabalha com quatro hipóteses sobre como esses aditivos afetam o humor:

  • Microbioma: cerca de 90% da serotonina é produzida no intestino. Adoçantes e corantes podem alterar a flora bacteriana, gerando inflamações que impactam o cérebro via eixo intestino-cérebro.
  • Inflamação sistêmica: emulsificantes podem degradar a camada protetora do intestino, permitindo que toxinas entrem na corrente sanguínea e desencadeiem processos inflamatórios crônicos ligados a estados depressivos.
  • Atividade neuronal: aromatizantes artificiais podem causar sobrecarga sensorial ou agir diretamente nos receptores cerebrais.
  • Efeito de substituição: alimentos ultraprocessados substituem comida natural. O corpo sente saciedade, mas sofre carência de magnésio, zinco, ômega-3 e vitaminas do complexo B, essenciais para os neurotransmissores.

Para mitigar esses riscos, a orientação é monitorar a composição dos alimentos e tentar limitar a parcela de produtos com alta carga química a 10-15% da dieta total.

O principal sinal de alerta são ingredientes que não existem em uma cozinha doméstica: proteínas hidrolisadas, equivalentes de manteiga de cacau ou aditivos da série "E". Atenção especial deve ser dada aos produtos vendidos como saudáveis, como barras de proteína e bebidas "zero açúcar", que costumam concentrar as maiores doses de aromatizantes e adoçantes.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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