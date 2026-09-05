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Cansaço e falta de ar em atividades simples: quando o coração pode estar em risco

Saúde

Cansaço excessivo, tonturas e falta de ar durante atividades simples podem ser sinais de que o coração não está funcionando com a eficiência necessária. Muitas vezes, esses sintomas são ignorados ou confundidos com outras condições, o que adia a busca por ajuda médica.

Мужчина держится за грудь на фоне риска сердечных заболеваний
Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина держится за грудь на фоне риска сердечных заболеваний

A falta de ar é um dos primeiros alertas. Quando a dificuldade para respirar e a fadiga surgem em situações de baixo esforço, como subir um lance de escadas ou fazer uma caminhada curta, isso pode indicar que o coração apresenta dificuldades para bombear o sangue para o corpo.

Tonturas frequentes ou desmaios também são sinais importantes. Esses episódios podem ocorrer tanto durante o movimento quanto em repouso e geralmente estão ligados a falhas na circulação, quando o fluxo sanguíneo para o cérebro torna-se insuficiente.

Outro ponto de atenção é a fraqueza constante e a perda súbita de resistência física. A sensação de que o descanso não recupera as energias costuma indicar um problema sistêmico na função cardíaca. Embora seja mais comum em idosos, esse quadro também pode afetar pessoas jovens.

A avaliação de um cardiologista é a única forma de identificar a causa exata desses sinais e evitar a progressão de quadros graves. Apenas um profissional qualificado pode realizar o diagnóstico e definir o tratamento adequado.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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