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Reações físicas reais sem agente tóxico: como o medo dispara sintomas

Saúde

Sentir falta de ar, tontura ou até desmaiar após ter contato com uma substância suspeita é uma reação física real, mas nem sempre a causa é química. Recentemente, nos Estados Unidos, policiais relataram sintomas graves ao manusear pós que acreditavam ser fentanil, um opioide sintético potente. No entanto, a análise laboratorial revelou que, em muitos desses casos, a substância era apenas açúcar ou outros materiais inertes.

Боль в шее и спине
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Боль в шее и спине

Essas reações ocorreram devido ao efeito nocebo. Enquanto o placebo acontece quando a crença em um tratamento gera melhoras, o nocebo é o inverso: a expectativa negativa de que algo fará mal ao organismo provoca sintomas físicos reais, mesmo que a substância seja neutra.

O estresse psicológico intenso e o medo do envenenamento podem disparar respostas do corpo, como crises de pânico e hiperventilação. Esses sinais podem ser tão intensos que se tornam indistinguíveis de quadros clínicos de intoxicação para quem observa.

O perigo dessa percepção equivocada reside na possibilidade de aplicação de medidas de emergência desnecessárias ou na criação de um alerta desproporcional sobre a periculosidade de certas substâncias em contatos superficiais. Vale notar que doses de fentanil capazes de causar risco letal apenas pelo contato com a pele são extremamente raras, embora exijam intervenção médica imediata caso ocorram.

É fundamental diferenciar a reação psicogênica de uma emergência química. Em casos de suspeita real de overdose por opioides ou qualquer intoxicação aguda, a única conduta segura é acionar a emergência médica imediatamente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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