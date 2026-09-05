Rachaduras nos cantos da boca: quando o sintoma indica alerta interno

Rachaduras dolorosas nos cantos da boca, conhecidas na medicina como queilite angular, costumam ser vistas como um incômodo passageiro. No entanto, esse processo inflamatório na junção entre a pele e a mucosa pode dificultar a fala e a alimentação, funcionando como um alerta para desequilíbrios internos do organismo.
A regeneração do epitélio e a manutenção da imunidade local dependem de nutrientes específicos. A falta de vitaminas do complexo B — especialmente riboflavina (B2), B6 e B12 —, além de deficiências de ferro, zinco e proteínas, torna os tecidos menos elásticos e mais secos. Nessa condição, a pele rompe-se facilmente com os movimentos da mandíbula, facilitando a entrada de agentes infecciosos.
Além da parte nutricional, fatores externos podem agravar a situação. O hábito de lamber os lábios, o uso de próteses dentárias inadequadas ou problemas de mordida podem fazer com que a saliva se acumule nas dobras da pele. Quando a barreira protetora está fragilizada, fungos como a Candida e a bactéria Staphylococcus aureus podem se proliferar nas microlesões, prolongando a inflamação.
É importante notar que a persistência dessas feridas pode indicar questões mais profundas, como anemia oculta ou dificuldades de absorção de nutrientes no intestino. Por isso, o uso isolado de hidratantes labiais pode mascarar a causa real sem resolver o problema.
Em alguns casos, a queilite angular atua como um marcador de patologias sistêmicas, incluindo diabetes mellitus ou doenças do trato gastrointestinal. Problemas no estômago e intestino, por exemplo, prejudicam a absorção de ferro e vitaminas, impactando a capacidade de recuperação da pele. Da mesma forma, se as rachaduras vierem acompanhadas de sede excessiva e boca seca, pode haver uma relação com os níveis de açúcar no sangue.
Se as lesões não cicatrizarem em até duas semanas, a avaliação médica torna-se necessária. O profissional poderá identificar se a causa é mecânica ou sistêmica e indicar o tratamento adequado, que pode envolver desde a correção da dieta até o uso de agentes antibacterianos ou antifúngicos, evitando que a inflamação se torne crônica ou resulte em cicatrizes profundas.
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