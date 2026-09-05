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Nozes e castanhas na dieta: quando o consumo pode reduzir riscos à saúde

Saúde

Incluir nozes e castanhas na dieta diária pode reduzir as chances de desenvolver diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares. No entanto, por serem alimentos densos em energia, o consumo sem controle pode levar ao ganho de peso e causar desconfortos gastrointestinais.

Грецкие орехи
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Грецкие орехи

A quantidade recomendada para o consumo diário gira entre 30 e 50 gramas. Como a densidade calórica desses alimentos varia de 500 a 700 kcal por 100g, é preciso ajustar as outras refeições do dia. Para se ter uma ideia, 100g de nozes (650 kcal) equivalem, em calorias, a três porções de carne ou a um hambúrguer completo.

Restrições e cuidados

As nozes são alérgenos potentes. Por isso, novos tipos de sementes devem ser introduzidos na alimentação de forma gradual. O consumo não é recomendado para crianças menores de 3 anos. Além disso, pessoas com a doença de Wilson-Konovalov, que apresenta falha no metabolismo do cobre, devem evitar as nozes devido à alta concentração desse metal no alimento.

Para aproveitar melhor os nutrientes, a indicação é optar pelas versões cruas, sem torrefação ou adição de sal. Alternar entre diferentes tipos de oleaginosas também ajuda a obter um espectro mais amplo de vitaminas, minerais e aminoácidos.

Referência para uma porção de 30 gramas (aproximadamente um punhado):

  • Amêndoas: 20 a 30 unidades
  • Nozes: 10 a 12 metades
  • Castanha de caju: 15 a 20 unidades
  • Avelãs: 20 a 25 unidades
  • Pistaches (sem casca): 30 unidades
  • Pinhões ou amendoim: 2 colheres de sopa cheias

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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