Nozes e castanhas na dieta: quando o consumo pode reduzir riscos à saúde

Incluir nozes e castanhas na dieta diária pode reduzir as chances de desenvolver diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares. No entanto, por serem alimentos densos em energia, o consumo sem controle pode levar ao ganho de peso e causar desconfortos gastrointestinais.

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A quantidade recomendada para o consumo diário gira entre 30 e 50 gramas. Como a densidade calórica desses alimentos varia de 500 a 700 kcal por 100g, é preciso ajustar as outras refeições do dia. Para se ter uma ideia, 100g de nozes (650 kcal) equivalem, em calorias, a três porções de carne ou a um hambúrguer completo.

Restrições e cuidados

As nozes são alérgenos potentes. Por isso, novos tipos de sementes devem ser introduzidos na alimentação de forma gradual. O consumo não é recomendado para crianças menores de 3 anos. Além disso, pessoas com a doença de Wilson-Konovalov, que apresenta falha no metabolismo do cobre, devem evitar as nozes devido à alta concentração desse metal no alimento.

Para aproveitar melhor os nutrientes, a indicação é optar pelas versões cruas, sem torrefação ou adição de sal. Alternar entre diferentes tipos de oleaginosas também ajuda a obter um espectro mais amplo de vitaminas, minerais e aminoácidos.

Referência para uma porção de 30 gramas (aproximadamente um punhado):

Amêndoas: 20 a 30 unidades

Nozes: 10 a 12 metades

Castanha de caju: 15 a 20 unidades

Avelãs: 20 a 25 unidades

Pistaches (sem casca): 30 unidades

Pinhões ou amendoim: 2 colheres de sopa cheias