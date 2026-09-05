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Pressão alta que não baixa com remédios: quando a causa pode estar oculta

Saúde

Muitas pessoas convivem com a hipertensão arterial resistente, situação em que a pressão não atinge os níveis ideais mesmo com o uso de medicamentos convencionais. Nesses casos, cerca de um em cada cinco pacientes pode ter a causa real do problema subdiagnosticada.

Доктор проверяет давление
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Uma das causas frequentemente ignoradas é o aldosteronismo primário. Essa condição ocorre quando as glândulas suprarrenais produzem excesso de aldosterona, um hormônio responsável por equilibrar a água e o sal no corpo. O excesso de aldosterona retém sódio e água, aumentando o volume de sangue e elevando a pressão arterial de forma persistente.

Além da hipertensão, níveis elevados desse hormônio podem afetar diretamente o coração e os rins, aumentando a probabilidade de insuficiência renal e fibrilação atrial.

O maior desafio para identificar o aldosteronismo primário é a instabilidade do hormônio no sangue. Exames de sangue isolados podem apresentar resultados falso-negativos: a concentração de aldosterona pode estar normal no momento da coleta, mesmo que o paciente apresente hipertensão grave, o que impede a implementação do tratamento correto.

Para investigar essa variação, cientistas realizaram um estudo com 60 pacientes diagnosticados com a condição. Utilizando um dispositivo portátil com cateter, a equipe coletou amostras de sangue a cada 20 minutos, durante 24 horas, no ambiente domiciliar, medindo a concentração de aldosterona e de outros dois hormônios esteroides.

O monitoramento contínuo revelou que os níveis de aldosterona não são estáveis, mas oscilam em ondas. Foram registrados picos acentuados, principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã. Durante o dia, os níveis frequentemente caíam para patamares normais, o que explica por que exames convencionais falham em detectar a doença.

Os saltos hormonais noturnos foram mais evidentes em pacientes com adenoma suprarrenal (uma lesão em apenas um dos lados). Após a adrenalectomia — a remoção cirúrgica do tumor —, esses ritmos anormais desapareceram, confirmando a ligação entre os picos de aldosterona e a patologia nas glândulas.

Os pesquisadores concluem que a adoção de um monitoramento dinâmico do perfil hormonal pode transformar o diagnóstico da hipertensão, reduzindo a ocorrência de eventos graves, como infartos e AVCs, que poderiam ter sido evitados.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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