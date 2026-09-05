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Manchas na pele e IA: quando a cor do tom pode confundir o diagnóstico

Saúde

A descoberta de uma mancha nova ou suspeita na pele costuma levar muitas pessoas a buscarem auxílio em aplicativos que prometem diferenciar uma pinta comum de um melanoma. No entanto, a precisão dessas ferramentas de inteligência artificial (IA) não é uniforme para todos os pacientes.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Estudos indicam que a IA na dermatologia apresenta uma falha significativa: a dificuldade em analisar tons de pele mais escuros. Esse fenômeno ocorre porque a tecnologia não analisa a patologia da mesma forma que um médico; ela trabalha identificando padrões visuais. Em muitos casos, a rede neural utiliza a cor da pele como um atalho, em vez de focar exclusivamente na forma, na textura ou nas bordas da lesão.

Um experimento conduzido pelo engenheiro de computação Mohamed Akrout e sua equipe demonstrou esse problema. Os pesquisadores utilizaram fotos de doenças cutâneas em peles claras e escureceram digitalmente a pele ao redor da lesão. Embora a patologia permanecesse a mesma, a precisão do diagnóstico da IA caiu drasticamente.

Isso acontece porque a manifestação visual de certas condições muda conforme a pigmentação. Por exemplo, a dermatite atópica pode apresentar tons rosados em peles claras, mas tons cinzas ou arroxeados em peles escuras. Se a IA foi treinada apenas para reconhecer a "marca rosa", ela pode ignorar os sinais da doença em fundos mais escuros.

Essa limitação também foi observada em modelos de linguagem generalistas, como o GPT-4. Em testes, a ferramenta classificou erroneamente uma pinta benigna como melanoma maligno apenas após a pele ao redor ter sido escurecida digitalmente. A IA focou excessivamente na pigmentação da pele e negligenciou critérios médicos básicos, como a regularidade das bordas.

Para o paciente, esse cenário gera dois riscos: o alarmismo desnecessário diante de uma mancha inofensiva ou, mais grave, a falha em detectar um tumor maligno. O diagnóstico tardio é especialmente crítico em peles pigmentadas, onde a detecção visual já é naturalmente mais complexa.

A raiz do problema está na base de dados. Historicamente, a maioria dos livros de dermatologia e bancos de imagens médicas utilizam fotos de pessoas de pele clara. Para corrigir isso, seria necessário alimentar as IAs com milhões de exemplos de diversos tons de pele, o que é dificultado por normas de privacidade e ética.

Uma alternativa discutida é o uso de IA generativa para criar imagens sintéticas de melanomas em peles escuras. Embora promissor, esse método traz um novo risco: imagens artificiais podem ser visualmente convincentes, mas medicamente imprecisas. Se o sistema for treinado com dados irreais, ele pode parecer eficiente em relatórios, mas ser falho na prática clínica.

A solução definitiva depende da criação de bancos de dados inclusivos com fotografias reais de diversos fototipos. Até que isso ocorra, qualquer aplicativo de escaneamento de pele deve ser usado com extrema cautela, não substituindo a avaliação de um dermatologista.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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