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Queda brusca de glicose: os sinais de alerta antes da perda de consciência

Saúde

Tontura, tremores nas extremidades e fraqueza súbita podem ser sinais de que o nível de glicose no sangue caiu drasticamente. Esse estado, conhecido como hipoglicemia, ocorre quando o cérebro deixa de receber a energia necessária para funcionar corretamente. Se não houver intervenção rápida, a situação pode levar à perda de consciência e a complicações no sistema nervoso.

Устройство для контроля уровня сахара в крови
Photo: commons.wikimedia.org by Офек Абухазира, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Устройство для контроля уровня сахара в крови

Diversos fatores podem provocar essa queda brusca. Entre eles estão a omissão de refeições, doses excessivas de insulina ou a prática de atividades físicas intensas sem a devida alimentação. O consumo de álcool também representa um risco, pois a substância bloqueia a capacidade do fígado de liberar glicose na corrente sanguínea. Mesmo pessoas sem diabetes podem apresentar esses sintomas após jejuns prolongados ou esforços físicos exaustivos em jejum.

Os primeiros sinais de alerta incluem suor frio e pegajoso, sensação súbita de ansiedade e fome intensa. Caso esses sintomas sejam ignorados, podem surgir confusão mental, perda de coordenação e visão turva. Em quadros graves, há risco de convulsões e coma. É fundamental destacar que, se a pessoa já estiver inconsciente, não se deve tentar oferecer comida ou bebida, devido ao alto risco de asfixia.

A Dra. Anna Kuznetsova, médica terapeuta, explica ao Pravda.Ru que a hipoglicemia exige reação imediata, pois o cérebro é extremamente sensível à falta de açúcar. A recomendação é priorizar carboidratos simples, como açúcar puro ou suco, evitando o chocolate, cujas gorduras retardam a absorção da glicose.

Para estabilizar o quadro, recomenda-se a regra dos 15 gramas: consumir imediatamente 15g de carboidratos simples (como uma colher de sopa de açúcar, meio copo de suco ou 3 a 4 balas). Após a ingestão, deve-se aguardar 15 minutos para que o açúcar entre na corrente sanguínea. Se os sintomas persistirem, o processo é repetido. Uma vez estabilizado, é indicado comer um carboidrato complexo, como um sanduíche de queijo, para evitar novas quedas.

O excesso de doces durante a crise deve ser evitado para não provocar um pico glicêmico compensatório. Alimentos gordurosos, como sorvetes e chocolates, não são indicados para emergências por retardarem a absorção do açúcar. Para motoristas, ao notar os primeiros tremores ou confusão mental, a orientação é interromper a condução do veículo imediatamente para evitar acidentes.

Sobre a relação com o álcool, a queda de açúcar ocorre porque a bebida impede a produção de glicose pelo fígado, podendo manifestar-se horas após o consumo, inclusive durante o sono. Para manter a energia estável após a recuperação de um episódio de hipoglicemia, a ingestão de alimentos como cereais, pães ou proteínas é a medida mais adequada.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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