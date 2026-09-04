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Recuperação de movimentos após AVC: quando a evolução continua

Saúde

A perda de movimentos após um acidente vascular cerebral (AVC) costuma ser vista como um estado irreversível, mas a reabilitação motora é, na verdade, um processo técnico de recuperação. A evolução do paciente não depende do custo dos equipamentos, mas da compreensão de como o sistema nervoso funciona e da constância nos exercícios. O cérebro possui a capacidade de se reorganizar e criar novas rotas de comando para o corpo, transformando a espera passiva em atividade consciente.

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Procedimentos versus Movimento

É comum confundir fisioterapia (estímulos externos) com terapia física (esforço ativo). Enquanto a primeira utiliza correntes elétricas, imãs ou calor, a segunda foca no esforço do próprio paciente. Para quem sofreu um AVC, os exercícios ativos são a base da recuperação, pois cada repetição auxilia as células nervosas a reconstruírem conexões.

A qualidade da execução é determinante. Praticar exercícios por conta própria através de vídeos pode ser contraproducente, pois a falta de correção técnica pode consolidar padrões de movimento errados. O acompanhamento profissional é essencial para garantir que os músculos corretos sejam ativados e evitar compensações prejudiciais.

O tempo de recuperação e a plasticidade cerebral

Existe a crença de que a ausência de progresso nos primeiros seis meses encerra as chances de melhora. No entanto, o sistema nervoso mantém sua plasticidade por longos períodos. Embora os primeiros meses apresentem a evolução mais rápida devido à cicatrização dos tecidos, ganhos significativos podem ocorrer anos depois.

O neurologista Artem Sinitsyn explica ao Pravda.Ru que a janela de recuperação não se fecha definitivamente após meio ano. Se houver estímulo regular, é possível continuar aprimorando funções e alcançando novas metas, independentemente do tempo decorrido desde o evento vascular.

A regularidade é o fator central. O cérebro exige milhares de repetições para automatizar ações simples, como segurar uma colher. Esse processo é influenciado pelo estado geral do organismo, incluindo a saúde dos vasos sanguíneos e as funções cognitivas. Qualquer atividade possível, por menor que pareça, contribui para o resultado a longo prazo.

O risco da hiperproteção e a gestão da dor

O excesso de zelo dos familiares pode atrasar a recuperação. Quando a família realiza todas as tarefas básicas pelo paciente, ocorre a chamada "desamparança aprendida": o cérebro deixa de enviar impulsos aos músculos por não ser mais desafiado. É fundamental que o paciente execute sozinho todo movimento que for capaz de realizar.

A médica generalista Elena Morozova ressalta ao Pravda.Ru que a reabilitação vai além dos exercícios; ela envolve retomar a convivência social e as atividades cotidianas para devolver a plenitude à vida, focando nas possibilidades futuras em vez de apenas nas causas da doença.

Quanto à intensidade, a dor aguda durante os treinos é inaceitável. Ela gera espasmos musculares defensivos que travam a evolução. O limite aceitável é um leve desconforto ou sensação de alongamento. Caso haja dor forte, a intensidade deve ser reduzida e o profissional consultado para ajustar a conduta.

Dúvidas comuns sobre a reabilitação

Por que as pernas costumam recuperar a função antes dos braços?
A caminhada é um processo cíclico e mais simples para o cérebro processar. Já as mãos exigem precisão milimétrica; segurar um copo, por exemplo, requer a coordenação de dezenas de pequenos músculos, o que torna a recuperação motora fina tecnicamente mais complexa.

Tecnologias como VR (Realidade Virtual) e robótica são eficazes?
São ferramentas úteis que aumentam o engajamento e permitem mais repetições. No entanto, elas complementam o trabalho do terapeuta físico, não o substituindo.

É possível reabilitar-se apenas com a internet?
Vídeos servem como base ou complemento para quem já domina a técnica. O problema é que o conteúdo digital não corrige erros individuais nem ajusta a progressão da carga, etapas críticas para o desenvolvimento de novas habilidades.

Como medir se o método está funcionando?
O indicador principal é o aumento da independência nas atividades diárias. Se o paciente consegue realizar hoje uma tarefa que ontem exigia ajuda, a abordagem está correta. O objetivo deve ser sempre a aplicabilidade prática.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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