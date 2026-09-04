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Alternativa ao marcapasso: como funciona a cardioneuroablação

Saúde

A frequência cardíaca excessivamente baixa, condição conhecida como bradiarritmia, pode impactar a qualidade de vida e a disposição física. Quando o coração bate abaixo dos valores normais, o corpo pode não receber oxigênio suficiente para as atividades cotidianas.

Врач и пациент
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Врач и пациент

Uma alternativa para lidar com esse problema é a cardioneuroablação. Diferente do uso de marcapassos, que são dispositivos implantados para ditar o ritmo do coração, a ablação atua diretamente no sistema nervoso vegetativo do órgão. O procedimento utiliza energia de radiofrequência para desativar plexos neuronais específicos que inibem a frequência cardíaca, permitindo que o coração recupere sua própria atividade elétrica natural.

A técnica é realizada por via percutânea, através da veia femoral, e utiliza o mapeamento 3D das câmaras cardíacas para precisão cirúrgica. Especialistas indicam que a eficácia do método é mais evidente em pacientes com menos de 50 anos, pois, nessa faixa etária, o sistema nervoso vegetativo exerce maior influência sobre o marcapasso natural do coração; com o envelhecimento, essa influência diminui, tornando o resultado menos previsível em idosos.

Embora a possibilidade de evitar a dependência vitalícia de um marcapasso seja vantajosa, a indicação não é universal. A escolha do procedimento exige uma seleção rigorosa de pacientes conforme protocolos clínicos. É fundamental que a intervenção ocorra apenas quando há indicações confirmadas e a terapia conservadora não apresenta resultados.

Além disso, é necessária uma análise criteriosa para diferenciar a bradicardia de outras causas de desmaios. Alterações no ritmo cardíaco podem ter origens diversas, incluindo fatores neurológicos que não são resolvidos com a ablação.

O método é geralmente direcionado a pacientes jovens com bradiarritmia dependente do nervo vago e que não possuam lesões orgânicas no miocárdio que tornem a estimulação artificial obrigatória.

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