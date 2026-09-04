Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Ganhar dinheiro para emagrecer: quando a recompensa financeira funciona

Saúde

Muitas pessoas buscam formas de perder peso, mas a disciplina rigorosa nem sempre é suficiente. Para enfrentar esse desafio, surge a gamificação da saúde: a transformação do emagrecimento em competições com recompensas financeiras e prêmios materiais.

Самурайские приседания
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Самурайские приседания

Essa abordagem utiliza gatilhos psicológicos para tirar o indivíduo da inércia. No entanto, a ciência indica que a motivação externa tem um limite claro. O benefício financeiro funciona como um impulso inicial, mas não garante a manutenção do peso a longo prazo.

O modelo de incentivos na Ásia

Na China, o processo tornou-se um mercado de alta tecnologia. Empresas como JD Health e Ant Group implementaram sistemas de pagamento direto por metas alcançadas. Em modelos recentes, a perda de cada 0,5 kg (após um limite inicial de 2,5 kg) pode gerar recompensas financeiras, com tetos estabelecidos para cada participante.

A evolução dessas plataformas envolve a substituição de balanças comuns por monitoramento metabólico. A integração de sensores de glicose contínua permite que a perda de peso seja analisada em tempo real junto aos níveis de açúcar no sangue, transformando a competição em um acompanhamento fisiológico personalizado.

Diferentes estratégias ao redor do mundo

Outros países adotam métodos distintos para estimular a mudança de hábito:

  • Reino Unido: O projeto Better Health: Rewards utilizou vouchers de supermercados e academias. Observou-se que, embora a atividade física tenha aumentado, a redução de peso não foi significativa, pois o prêmio não estava vinculado exclusivamente ao peso perdido.
  • Singapura: O foco foi a educação comportamental. Em máquinas de venda automática no metrô, bebidas com baixa classificação nutricional (Classe D) exigiam que o usuário fizesse 30 agachamentos para liberá-las, enquanto bebidas saudáveis (Classe A) exigiam apenas três. A medida resultou em um aumento expressivo na venda de produtos com melhor classificação nutricional.

O que a ciência diz sobre prêmios em dinheiro

Um meta-análise de 29 estudos, envolvendo quase 6 mil participantes e publicada na revista Obesity Reviews, confirmou que recompensas financeiras geram a redução de peso, especialmente quando atreladas a resultados fisiológicos concretos.

Contudo, o estudo revelou um ponto crítico: o efeito desaparece assim que os pagamentos cessam. Em 23 comparações de longo prazo, os incentivos financeiros não ajudaram a manter o peso baixo. Isso demonstra que o dinheiro serve como um gatilho para começar, mas não substitui a formação de hábitos sustentáveis.

Portanto, a gamificação financeira é eficaz para resultados imediatos, mas a estabilidade da saúde depende da combinação desses estímulos com suporte médico e mudanças reais no estilo de vida.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Mulher
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Mulher
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
Mulher
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
Mais populares
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada

A nova temporada de unhas deixa de lado o maximalismo vibrante para adotar uma estética baseada em tons que remetem à natureza e à sofisticação.

Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Anna Morozova explica a importância de peças estruturadas para a silhueta
Acessórios de pele voltam ao guarda-roupa urbano para 2026/27
Estudo preliminar aponta evento incomum em detector de partículas massivas
Estudo preliminar aponta evento incomum em detector de partículas massivas
últimos materiais
Pãezinhos de canela densos? O erro na temperatura do leite que estraga a massa
Ganhar dinheiro para emagrecer: quando a recompensa financeira funciona
Exposição ao frio pode reduzir infecções respiratórias? O que diz a ciência
Por que muitos testes de antidepressivos falham nas etapas avançadas
Sensação de tempo perdido no fim do verão: quando a culpa vira alerta
Dificuldades financeiras prolongadas: quando a pobreza impacta o cérebro
O maximalismo domina os acessórios de outono-inverno 2026
Câncer de fígado em estágio avançado: quando o transplante se torna a opção
Peso e cintura podem revelar a idade real do corpo: como funciona
Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.